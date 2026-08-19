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La procédure de "pré-départ" maintenue malgré un danger désormais maîtrisé

La procédure de pré-départ instaurée cette année devrait être maintenue durant l'intégralité du cycle règlementaire actuel, même si les risques d'un mauvais envol sont plus faibles qu'en début de saison.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
La grille de départ du sprint

Photo de : Peter Fox

Les départs étaient un sujet d'inquiétude en début d'année. Les pilotes n'ont plus le droit d'avoir recours au MGU-K au moment où ils s'élancent et la réponse du turbo peut varier. Celui de Ferrari, plus petit, atteint rapidement une vitesse optimale mais ce n'est pas le cas pour la concurrence.

Afin de permettre une préparation optimale, une procédure de "pré-départ" a été mise en place. Après le tour de formation et avant que les feux de départ ne commencent à s'allumer, un signal bleu clignote sur la grille et les pilotes peuvent faire monter leur moteur en régime pendant une durée de cinq secondes, ce qui permet au turbo d'atteindre une fenêtre de fonctionnement plus optimale.

Cette procédure a permis de limiter les gros écarts de vitesse, eux-mêmes susceptibles de générer un danger au départ. La situation s'est même lissée depuis le début de la saison, avec des variations moins nettes selon les constructeurs. La règle des cinq secondes consacrées à la montée en régime devrait néanmoins rester en place pour la saison 2027.

"Je pense que les cinq secondes sont un processus établi maintenant, je ne vois pas pourquoi changer ça durant ce cycle réglementaire", a déclaré Nikolas Tombazis, responsable des compétitions en monoplace à la FIA, face à une sélection de médias, dont Motorsport.com.

Les incidents au départ sont devenus rares

Les incidents au départ sont devenus rares

Photo de: Liam Fabre

"Ce n'est pas une question de sécurité. C'est lié au fait d'avoir des voitures qui arrivent sur la grille à des moments différents, et des pilotes qui doivent se préparer pour avoir un bon départ. Je ne pense pas qu'il s'agisse véritablement d'un sujet lié à la sécurité. La partie électrique est plus une question de sécurité."

La FIA a travaillé sur des procédures pour éviter ce qui était arrivé à Liam Lawson à Melbourne, en ouverture de la saison. Le pilote Racing Bulls s'était élancé très lentement et Franco Colapinto l'avait évité de justesse. De telles situations ne devraient plus se produire.

Le recours au MGU-K n'est possible qu'à partir de 50 km/h en temps normal mais lorsque le système de la voiture détecte qu'une voiture n'a pas une accélération normale, l'énergie électrique est automatiquement déployée pour que la voiture s'élance plus vite. Cette mesure de sécurité donne satisfaction à la FIA.

"Avant tout, nous avons travaillé sur la sécurité au départ", a déclaré Tombazis. "Depuis le package [de changements mis en place à] Miami, nous avons travaillé sur des systèmes d'urgence, pour que la partie électronique vienne en soutien d'une voiture qui a un très mauvais départ, afin d'éviter qu'elle cale, etc."

Propos recueillis par Ronald Vording

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