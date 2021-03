Programme - Tout ce qu'il faut savoir sur les essais de Bahreïn

Les moteurs vont de nouveau rugir et l'asphalte se réchauffer ! Cette fin de semaine, de vendredi à dimanche, l'ensemble du plateau F1 2021 sera réuni à Bahreïn pour l'unique galop d'essais rendu possible avant l'ouverture de la saison. Crise du coronavirus et ses conséquences obligent, avec notamment le gel partiel des châssis et la volonté réaffirmée de réduire les coûts, les traditionnels essais hivernaux ne dureront que trois jours. C'est donc un défi de taille qui attend chaque écurie, avec un programme condensé durant lequel toute perte de temps et de kilométrage aura des répercussions.

Pour faciliter l'organisation logistique, c'est sur le circuit de Sakhir qu'ont lieu ces essais, et non à Barcelone comme l'on en avait pris l'habitude ces dernières années. Deux semaines avant le Grand Prix d'ouverture sur ce même circuit, la décision a fait consensus.

Horaires et programme

Les essais hivernaux auront lieu sur trois jours, du vendredi 12 au dimanche 14 mars. Chaque jour, la piste ouvrira à 10h, heure locale, jusqu'à 14h. Une pause-déjeuner d'une heure entrecoupera la journée, avant une deuxième partie du roulage de 15h à 19h. En heure française, les F1 rouleront donc de 8h à 12h puis de 13h à 17h. Ces horaires peuvent être aménagés selon les circonstances.

Les écuries décident librement de leur programme de roulage, de leur quantité de carburant embarqué et des pneus utilisés. Libre à elles de communiquer ou non ces informations. Elles peuvent utiliser des pièces non conformes et rouler dans "l'illégalité", par exemple sous le poids minimum. Le seul impératif est de rouler avec une monoplace qui a passé avec succès l'ensemble des crash-tests FIA. Les pièces moteurs utilisées n'entrent pas dans le quota prévu pour la saison et chaque équipe peut donc théoriquement en monter autant qu'elle le souhaite. Le recours au DRS est également laissé à l'appréciation des écuries.

Le circuit et les temps au tour

Le Circuit International de Sakhir est varié et se prête bien aux besoins des écuries pour tester leurs monoplaces. On le sait, plusieurs configurations de piste sont disponibles sur place. Pas de révolution toutefois, c'est le tracé habituel du Grand Prix de Bahreïn qui sera proposé pour les trois journées d'essais. Cette version dite "Grand Prix" est longue de 5,412 km et comporte 15 virages ainsi que quatre lignes droites

Le record du tour est très récent puisqu'il a été établi fin novembre par Lewis Hamilton, en 1'27"264 lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn 2020. Le tour le plus rapide en course remonte en revanche à la première édition, en 2004, signé par Michael Schumacher en 1'30"252. L'année dernière, Max Verstappen avait réalisé le meilleur tour en course en 1'32"014.

Météo

Le choix de Bahreïn facilite les conditions de piste puisque la météo ne devrait pas être source de préoccupation ce week-end. Dans le désert, la pluie est une menace quasi inexistante. Côté mercure, la température pourrait monter au-dessus des 30°C le vendredi, puis chuter autour de 23°C avec un ciel plus couvert pour le samedi et le dimanche. Les séances s'achèveront a la tombée de la nuit mais il ne s'agira pas d'un handicap puisque le circuit est équipé de puissants projecteurs permettant de rouler en nocturne.

Les équipes et les pilotes en piste

Les dix écuries du plateau seront au rendez-vous des essais. Neuf d'entre elles ont déjà présenté leur nouvelle monoplace, tandis que Haas le fera quelques minutes avant l'ouverture de la piste, vendredi matin (6h30, heure française). Avec seulement trois jours de roulage, les alternatives sont réduites pour répartir le temps de piste entre les pilotes. Certaines équipes communiquent un plan précis, mais celui-ci peut être modifié au cours du week-end en fonction des événements.

Écurie Vendredi 12 mars Samedi 13 mars Dimanche 14 mars Mercedes V. Bottas L. Hamilton L. Hamilton V. Bottas V. Bottas L. Hamilton Red Bull

M. Verstappen S. Pérez S. Pérez M. Verstappen McLaren D. Ricciardo L. Norris NC NC Aston Martin

S. Vettel L. Stroll S. Vettel L. Stroll L. Stroll S. Vettel Alpine E. Ocon F. Alonso E. Ocon F. Alonso Ferrari C. Leclerc C. Sainz NC NC AlphaTauri P. Gasly Y. Tsunoda Y. Tsunoda P. Gasly P. Gasly Y. Tsunoda Alfa Romeo K. Räikkönen A. Giovinazzi A. Giovinazzi K. Räikkönen Haas M. Schumacher N. Mazepin N. Mazepin M. Schumacher M. Schumacher N. Mazepin Williams R. Nissany N. Latifi G. Russell