Haas présentera la VF-21 à Bahreïn

Alors que débuteront en fin de semaine les trois journées d'essais hivernaux à Bahreïn, deux écuries n'ont pas encore levé le voile sur leur nouvelle monoplace : Ferrari et Haas. La Scuderia le fera mercredi, tandis qu'il faudra attendre vendredi matin, quelques minutes avant l'ouverture de la piste de Sakhir, pour découvrir la nouvelle Haas VF-21.

La semaine dernière, l'écurie américaine a présenté sa nouvelle livrée aux couleurs d'Uralkali, mais celle-ci habillait l'ancienne monoplace. Ce n'est que vendredi 12 mars, à 1h30 du début des essais, qu'elle dévoilera sa dernière-née devant son garage, dans les stands du circuit de Bahreïn. Les deux pilotes débutants, Nikita Mazepin et Mick Schumacher, seront présents pour immortaliser l'instant avant de se mettre au travail.

"Il y a eu des difficultés avec la pandémie et toutes les restrictions de voyage", rappelle le directeur d'équipe Günther Steiner. "Tout a été plus difficile. Pour la première fois, nous avons construit la voiture au Royaume-Uni et pas en Italie. Ça n'a été possible que parce que nous avons conservé beaucoup de pièces de l'an dernier. La base de la voiture était la même que l'an dernier. Sinon, tout aurait été plus difficile encore. Par exemple, nous n'avons pas pu démarrer le moteur [Ferrari] avant d'aller à Bahreïn."

"Tous les systèmes ont été vérifiés mais nous ne pourrons le démarrer qu'à Bahreïn, car les ingénieurs et les mécaniciens italiens auraient dû observer une quarantaine s'ils avaient voyagé. Puis ils seraient rentrés en Italie et auraient dû observer une autre quarantaine. Il n'y avait tout simplement pas assez de temps. C'était assez perturbant, mais comme toujours, nous avons trouvé des solutions pour nous adapter."

Haas se prépare à une saison 2021 particulièrement difficile, pour laquelle l'écurie n'a même pas utilisé ses jetons de développement. Le travail s'est essentiellement porté sur les adaptations techniques à la nouvelle réglementation ainsi que sur l'aérodynamique de la carrosserie.

Les présentations F1 2021

Date Écurie Moteur Modèle Horaire 15 février McLaren MCL35M Photos Vidéo 19 février AlphaTauri AT02 Photos Vidéo 22 février Alfa Romeo C41 Photos | Vidéo 23 février

Red Bull RB16B Photos | Vidéo 2 mars Mercedes F1 W12 Photos | Vidéo 2 mars Alpine A521 Photos | Vidéo 3 mars

Aston Martin AMR21 Photos | Vidéo 12 mars Haas VF-21 Photos livrée 5 mars Williams FW43B 6h30 Photos 10 mars

Ferrari SF21