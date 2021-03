Capito "absolument convaincu" que Williams peut rebondir comme McLaren

Il y a quatre ans, McLaren était au fond du trou avec une unité de puissance Honda en grande difficulté et un châssis pas optimal non plus. L'écurie britannique avait conclu la saison 2017 au neuvième rang avec seulement 30 points au compteur, mais depuis lors, elle a engagé une restructuration exhaustive et s'est propulsée vers l'avant du milieu de peloton, jusqu'à accrocher la troisième place l'an dernier avec 202 unités à son actif.

Chez Williams, le déclin est évident : depuis le début de l'ère hybride en 2014, chaque saison, l'équipe marque moins de points que la précédente. L'an passé, malgré des performances en hausse par rapport à 2019, ses pilotes George Russell et Nicholas Latifi n'ont tout simplement fini aucune course dans le top 10.

L'avenir de l'écurie est toutefois assuré maintenant qu'elle a été rachetée à la famille Williams par le fonds d'investissement américain Dorilton Capital en août dernier, et l'une des étapes majeures depuis lors est l'arrivée de Jost Capito au poste de PDG le 1er février dernier. Capito jouit d'une expérience remarquable en sport automobile, notamment chez Volkswagen en WRC, et il avait justement fait un passage éclair chez McLaren en 2016.

Lorsqu'il lui est demandé si Williams peut connaître le même redressement que McLaren, Capito est en tout cas optimiste. "McLaren a fait un travail fantastique ces dernières années, et la réponse est très courte : il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas faire pareil", assure l'Allemand. "Nous avons tous les éléments pour pouvoir faire exactement pareil. Donner un délai de deux, trois ou quatre ans est impossible. Mais je suis absolument convaincu que nous pouvons faire au moins exactement pareil que McLaren."

Parmi les autres décisions importantes prises par Williams, il y a l'adoption des boîtes de vitesses Mercedes en 2022 – l'écurie de Sir Frank tenait auparavant à maintenir son indépendance en fabriquant les siennes – ainsi que la nomination de Simon Roberts au poste de directeur d'équipe (qu'il occupait déjà par intérim) et le recrutement de Jenson Button dans le rôle de conseiller ; c'est avec Williams que le Champion du monde 2009 avait fait ses débuts en Grand Prix il y a 21 ans. Et manifestement, ce n'est que le début.

"J'ai trouvé beaucoup de personnes compétentes au sein du management. Nous allons un peu restructurer, mais ce n'est pas encore annoncé", révèle Capito. "Nous allons recruter d'autres personnes clés, avec le directeur d'équipe, Simon, au cœur de l'organigramme. L'avoir confirmé dans ce rôle pour qu'il se concentre sur les activités course et représente l'équipe est un pas en avant important pour nous. Nous pouvons construire le reste de l'équipe autour de ça. Vous verrez bientôt des changements."

