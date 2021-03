Face à une saison compliquée, Schumacher va chercher la perfection

C'est indéniable, la saison 2021 s'annonce difficile pour Mick Schumacher. Le champion F2 en titre fait ses débuts en Formule 1 au sein d'une écurie Haas en grande difficulté financière, qui économise ses ressources en vue de la nouvelle réglementation technique de 2022, au point qu'elle n'a même pas utilisé ses jetons de développement permettant de passer outre le gel des châssis en vigueur.

Or, la Haas VF-20 était déjà consignée au fond de grille, et il est donc difficile de voir comment il pourrait en être autrement pour la VF-21. Ajoutez à cela le fait qu'elle sera pilotée par deux débutants, Schumacher et Nikita Mazepin, et les raisons d'être optimiste sont rares. "L'équipe a pris cette décision [d'avoir deux rookies], et je suis sûr qu'elle a une très bonne raison", assure succinctement Schumacher, qui a récemment passé une semaine en quarantaine en Angleterre afin de pouvoir aller mouler son baquet chez Haas.

Les objectifs de l'Allemand sont donc réalistes. "Il s'agit vraiment d'essayer de tout faire comme il faut, d'aller dans le moindre détail, d'évoluer à la perfection chaque fois que je prends la piste", déclare le protégé de Ferrari. "N'avoir aucune question ni doute dans toutes les situations. Vous savez, je trouve ça très, très important d'avoir une très bonne relation et communication avec l'équipe. Et de saisir chaque opportunité d'avancer, de marquer des points, d'obtenir ce que l'on peut – quoi que ce soit – dans chaque situation à laquelle on peut être confronté en course, lors d'un week-end."

Jusqu'à présent, la carrière de Schumacher a en tout cas suivi un schéma constant : que ce soit en F4 en F3 ou en F2, il a réalisé une première saison moyenne en milieu de tableau avant de jouer le titre pour sa seconde campagne, avec succès aux deux échelons précédant la Formule 1. Ce schéma va-t-il se perpétuer dans la catégorie reine du sport automobile ?

"Il est probablement plus facile de répondre à cette question une fois la première année terminée et la deuxième commencée", sourit le nouveau pilote Haas. "Mais j'imagine qu'en général, en tant que pilote, on fait juste un pas en avant une fois qu'on est intégré, à l'aise et qu'on a fait une saison. Mais mon objectif est vraiment de travailler dur à tout moment du week-end, de l'année, pour essayer de progresser. Je suis sûr que je n'ai aucune raison de prendre du recul ou de rester les bras croisés, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire du bon travail et être performant cette année."