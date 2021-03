Haas adopte les couleurs de la Russie pour sa VF-21

Les présentations se succèdent cette semaine, mais en ce jeudi matin, ce n'est pas une nouvelle voiture que l'on a découverte, simplement de nouvelles couleurs. Haas F1 Team vient effectivement de dévoiler sa nouvelle livrée pour la saison 2021 de Formule 1.

Les nouvelles couleurs marquent une petite rupture avec les designs précédents. Le gris traditionnel a été abandonné au profit du blanc, avec des touches de bleu et de rouge, manifestement emblématiques de la Russie, pays du nouveau pilote Nikita Mazepin. Le principal sponsor de ce dernier, Uralkali, a une place proéminente sur le capot moteur, les côtés de l'aileron avant, l'arrière de l'aileron arrière, le museau, le devant du cockpit et le Halo. L'écurie est désormais appelée Uralkali Haas F1 Team.

La campagne à venir s'annonce particulièrement difficile pour l'écurie américaine, qui était condamnée au fond de grille lors d'une saison 2020 où elle n'a pas fait évoluer sa monoplace ; elle ne le fera pas davantage en 2021, se contentant de quelques évolutions durant l'intersaison et espérant profiter d'un regain de forme de l'unité de puissance Ferrari. Durement frappée par la crise financière engendrée par la pandémie de COVID-19, la structure fondée par Gene Haas veut mettre toutes les chances de son côté pour l'avenir en se concentrant sur le nouveau Règlement Technique de 2022.

Du côté des pilotes également, on prépare 2022. La collaboration avec Romain Grosjean et Kevin Magnussen, qui faisaient équipe depuis quatre ans chez Haas, n'a pas été renouvelée ; deux débutants ont été recrutés à la place. Il s'agit du Champion F2 en titre, Mick Schumacher, et donc de Nikita Mazepin, cinquième dans l'antichambre de la Formule 1, qui a déjà fait beaucoup parler de lui cet hiver pour des raisons extra-sportives.

Pour les deux jeunes loups, 2021 sera principalement une saison d'apprentissage avant d'espérer tirer profit de cette fameuse nouvelle réglementation en 2022.

Le programme des présentations F1

Date Écurie Moteur Modèle Horaire 15 février McLaren MCL35M Photos Vidéo 19 février AlphaTauri AT02 Photos Vidéo 22 février Alfa Romeo C41 Photos | Vidéo 23 février

Red Bull RB16B Photos | Vidéo 2 mars Mercedes F1 W12 Photos | Vidéo 2 mars Alpine A521 Photos | Vidéo 3 mars

Aston Martin AMR21 Photos | Vidéo 4 mars Haas VF-21 (livrée) 9h00 5 mars Williams FW43B 15h00 10 mars

Ferrari SF21