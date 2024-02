Mick Schumacher ne testera pas une Alpine F1 en 2024

Alpine l'a déjà indiqué au début du mois, en marge de sa présentation officielle à Enstone, des discussions d'avenir avec Esteban Ocon et Pierre Gasly ont été entamées. Néanmoins, le dossier des pilotes pour la saison 2025 – les deux hommes étant, pour l'heure, en fin de contrat – n'est pas jugé prioritaire à ce stade.

Le marché des transferts a été secoué le 1er février par l'annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari dans un an et les lignes pourraient désormais beaucoup bouger. Toutefois l'écurie française se concentre sur son début de saison, avec une monoplace annoncée comme étant en délicatesse sur le plan de la performance lors des essais de Bahreïn, mais avec l'espoir qu'elle dispose d'une importante marge de développement.

Sur la question des pilotes, le directeur Bruno Famin se veut serein. "Il n'y a aucune pression en ce qui concerne les pilotes. Nous avons beaucoup d'options", estime-t-il. Interrogé sur les candidatures envisageables en cas de départ de l'un des deux titulaires actuels, et plus précisément sur le profil de Mick Schumacher, il ne veut donc rien écarter.

"Mick Schumacher est déjà pilote Alpine [en WEC] et pour le moment, nous sommes vraiment heureux avec Esteban et Pierre", insiste-t-il. "Après, personne ne sait quand débutera vraiment la 'silly season'. Il y a eu quelque chose d'assez fort il y a quelques semaines, mais il ne s'est rien passé ensuite. Je pense que c'est lors de la prochaine étape que l'on entrera vraiment dans la 'silly season'. Nous devrons alors être prêts et nous préparons toutes les possibilités, mais encore une fois, nous sommes contents d'avoir Esteban et Pierre."

Le fait que Mick Schumacher ait aujourd'hui un pied chez Alpine, avec qui il va disputer la saison en Hypercar, offre certes un rapprochement mais ne permet pas tout. Le pilote allemand demeure sous contrat avec Mercedes en Formule 1, occupant le poste de réserviste pour l'écurie de Brackley, tandis qu'Alpine dispose aussi de profils juniors en interne.

Interrogé sur la possibilité d'un roulage de Mick Schumacher au volant d'une Alpine F1 en 2024, Bruno Famin est donc catégorique : "Non, nous ne pouvons pas. On ne peut pas car on a un pilote de réserve qui est Jack Doohan, et Mick est réserviste chez Mercedes. Le contrat que l'on a avec Mick est exclusivement pour l'Endurance."