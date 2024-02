Alpine parle d'avenir avec Ocon et Gasly mais ne précipitera rien

Alpine va entamer sa saison 2024 avec deux pilotes qui sont en fin de contrat mais les discussions avec Esteban Ocon et Pierre Gasly ont d'ores et déjà commencé. À la tête de l'écurie française, Bruno Famin précise qu'il n'a d'ailleurs pas attendu le séisme provoqué par l'annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 pour ouvrir le dossier.

Récemment, Ferrari a également annoncé la prolongation de Charles Leclerc, et McLaren celle de Lando Norris. Chez Alpine, le souhait du moment paraît être de conserver le duo actuel au-delà de la saison en cours, mais les deux pilotes tricolores pourraient également être sollicités par d'autres projets.

"Nous n'avons pas attendu qu'Hamilton aille chez Ferrari pour discuter avec nos pilotes", assure Bruno Famin. "Nous discutons en permanence avec nos pilotes. Je suis très content des relations que nous entretenons avec eux, de la communication que nous avons avec eux, et du travail qu'ils font. Et nous discutons régulièrement avec eux ; nous discutions avant Hamilton, et après."

"Pour être franc, nous avons évidemment tous un œil sur le marché des transferts. Nous avons aussi notre Academy, et il est de notre devoir d'observer et de savoir ce qui se passe. Nous sommes sur le coup mais il n'y a encore aucune décision de prise. Et notre priorité est bien plus axée sur le développement de la voiture et de l'équipe. Nous sommes confiants avec nos pilotes."

Ils savent ce que nous pensons, et ils savent aussi comment la F1 fonctionne.

S'il confirme les échanges constants, Bruno Famin indique donc que la précipitation sur le sujet n'est pas de mise. Interrogé par Motorsport.com sur le risque que peut créer l'incertitude quant à l'avenir du duo, il préfère relativiser.

"Ils savent ce que nous pensons, et ils savent aussi comment la F1 fonctionne", tempère-t-il. "Il n'y a pas de fausseté. Et c'est pourquoi il est important de discuter régulièrement avec chacun d'entre eux, pour tout mettre sur la table. Encore une fois, je pense que nous sommes contents avec eux. Attendons le premier Grand Prix et de voir les performances de la voiture, mais ma compréhension est qu'ils sont heureux dans l'équipe. On parlera de ça un peu plus tard."

Tandis qu'Esteban Ocon s'est montré évasif et a tout de même rappelé ses "liens étroits" avec Mercedes, Pierre Gasly confirme pour sa part que les premières discussions ont débuté pour évoquer l'avenir. "C'est un processus qui suit son cours et nous avons des échanges", a-t-il indiqué.

