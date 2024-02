Hamilton "améliorera tous les secteurs" chez Ferrari selon Smedley

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe la semaine dernière, au point de dépasser les frontières de la F1. Lewis Hamilton, assurément le plus fidèle soldat de la firme Mercedes avec ses dix saisons passées dans l'équipe allemande, en plus de ses six années avec McLaren-Mercedes, s'en va rejoindre Ferrari en 2025.

Ainsi, pour la première fois depuis l'ère Schumacher dans les années 2000, le pilote le plus victorieux de l'Histoire pilotera pour l'équipe la plus victorieuse de l'Histoire. L'on ne sait pas encore si une pluie de trophées noiera la future association Hamilton-Ferrari : d'une part, la Scuderia devra se frotter à la machine à gagner qu'est actuellement Red Bull ; de l'autre, les derniers Champions du monde passés par Maranello n'ont pas pu atteindre les objectifs fixés.

Fernando Alonso a terminé trois fois vice-Champion du monde (en 2010, 2012 et 2013), Sebastian Vettel deux fois (en 2017 et 2018). Pour l'écurie dans son ensemble, aucun titre constructeurs n'est à recenser depuis la saison 2008.

Les attentes sont donc immenses chez les tifosi mais pour Rob Smedley, ingénieur de course de Felipe Massa, Luca Badoer et Giancarlo Fisichella lorsque ces pilotes roulaient pour Ferrari, entre 2006 et 2013, la "malédiction" qui semble frapper les têtes couronnées à Maranello pourrait se briser avec l'arrivée de Hamilton.

"Je pense que c'est un professionnel si accompli qu'il améliorera tous les secteurs de l'équipe", a-t-il indiqué au sujet de Hamilton dans le podcast F1 Nation. Le Britannique a ajouté par la suite : "Je pense que Lewis peut assurément être celui qui consolide l'équipe autour de lui et Charles [Leclerc]. Parfois, une équipe de Formule 1 a simplement besoin de quelque chose pour l'aider à se dépasser. Quand vous vous donnez à 110%, ce petit extra fait une énorme différence."

Lire aussi : Formule 1 Avant Hamilton, une courte histoire des Britanniques chez Ferrari

"C'est la même chose que ce qui s'est passé avec Red Bull après leur période de vaches maigres : une fois que vous commencez à gagner, il devient en fait difficile de s'arrêter. Il faut presque des interventions spécifiques pour que cela cesse, comme démanteler l'équipe, voir des pilotes clés partir ou des choses comme ça. C'est comme ça que des périodes de domination cessent."

"Mais une fois qu'[une équipe] flaire la victoire et qu'elle compte des personnes importantes – des personnes comme Lewis, qui sont des machines à gagner et qui sont mues par la victoire, week-end après week-end –, il devient difficile de perdre si ces personnes sont à la tête de l'équipe. Je pense que c'est ce que l'on pourrait voir avec Ferrari."

En outre, Smedley juge Ferrari à un autre niveau que lors des années précédentes. Si l'on compare les arrivées d'Alonso et Vettel, en 2010 et 2015 respectivement, l'équipe italienne sortait à peine de saisons difficiles. Aujourd'hui, l'ancien ingénieur voit les quelques pole positions ravies aux pilotes Red Bull et les luttes, certes rares, pour les victoires, comme un signe positif pour 2025.

"Peut-être que la différence, par rapport à l'époque où j'étais là et où Fernando était là, c'est que [Ferrari] a montré son potentiel au cours des dernières années", a-t-il estimé. "Même l'année dernière, ils ont montré qu'ils étaient l'une des rares équipes à pouvoir réellement se frotter à Red Bull de temps en temps, surtout en qualifications. S'ils veulent réellement se battre pour des titres, il y a des domaines dans lesquels ils doivent s'améliorer."