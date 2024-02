Ralf Schumacher voit Mick bien placé pour le volant Mercedes

Désormais engagé dans le Championnat du monde d'Endurance avec Alpine, Mick Schumacher avait fait ses débuts en tant que titulaire F1 avec l'équipe Haas, au sein de laquelle il a disputé deux saisons complètes. Pour la saison 2023, le team américain a ensuite fait le choix de se reposer sur l'expérience de son compatriote Nico Hülkenberg.

Schumacher demeure pilote de réserve pour Mercedes, un poste qu'il occupera toujours en 2024, à défaut d'avoir pu retrouver une place sur la grille de départ cette saison. L'occasion est désormais trop belle pour faire équipe avec George Russell maintenant que Lewis Hamilton prend la direction de la Scuderia Ferrari.

Commentant tout d'abord le choix de Lewis Hamilton de partir chez Ferrari en 2025 après avoir connu pareille aventure avec Mercedes, Ralf Schumacher déclare, dans sa chronique pour Sky Sport Allemagne : "C'était surprenant au début, mais ensuite compréhensible. Lewis veut vraiment gagner et je pense qu'il a perdu un peu de confiance dans l'équipe et la structure de Mercedes au cours des deux dernières années. Ces deux saisons ont été difficiles. Il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que le lien avec Frédéric Vasseur remonte à très loin et très connu et je suis sûr qu'il lui a promis tout ce qu'il voulait."

Mercedes a déjà son leader

Digérant encore la pilule du départ de son pilote star, Toto Wolff a tout d'abord axé sa communication sur la force que représente à ses yeux Russell, prêt selon lui à prendre la tête de l'équipe. Quant à Ralf Schumacher, il est convaincu que Mick serait un candidat viable pour épauler le Britannique.

"Il n'y aura pas tant de candidats [pour le baquet]", écrit ainsi Schumacher. "La question est de savoir ce que Toto Wolff souhaite faire. Russell, s'il ne commet pas d'erreur, est certainement capable de suivre les traces de Lewis et de diriger l'équipe", estime lui aussi l'ancien pilote. "La question est maintenant de savoir s'il faut miser sur l'expérience ou faire appel à de nouveaux jeunes."

"Mick serait certainement l'une des meilleures options parmi les jeunes, mais bien sûr, il y a aussi Carlos Sainz sur le marché, même si je pense qu'il a plus de chances de finir chez Audi."

Mick Schumacher a déjà un pied chez Mercedes

Mick Schumacher faisant partie de la maison, la question est effectivement de savoir si Mercedes a pour ambition de composer un line-up indiscutable autour d'un autre pilote d'expérience en provenance d'un autre team, comme Fernando Alonso, Carlos Sainz ou Esteban Ocon, ou se confronter au risque de développer en interne un pilote sur la durée, à la manière dont Russell lui-même a été intégré. D'une certaine manière, le choix de Mercedes ne dépendra pas uniquement de la perception que le team se fait des candidats potentiels, mais du niveau même de Russell pour assurer l'essentiel.

"Je pense que les chances de Mick sont bonnes et qu'il mérite cette chance", insiste Ralf Schumacher. "Aux côtés de Russell, il serait quelqu'un sur qui développer pour l'avenir. Je suis assez confiant à ce sujet ; il faut maintenant que Toto Wolff soit du même avis ! Mais jusqu'à présent, je n'ai entendu que des choses positives de sa part à propos de Mick."