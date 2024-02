Alpine : Schumacher aura le "parfait professeur" avec Lapierre

En même temps qu'Alpine dévoilait avant-hier la livrée de son Hypercar pour son retour au plus haut niveau de l'Endurance mondiale, la structure dirigée par Philippe Sinault révélait la composition de ses équipages pour la saison 2024. La #36 sera ainsi pilotée par un trio alléchant composé de Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et du nouveau venu en WEC, Mick Schumacher.

Le premier cité compte à lui seul 16 départs aux 24 Heures du Mans, signe d'une carrière déjà longue et fructueuse dans la discipline. Aussi, pour Sinault, il sera le "parfait professeur" pour l'ancien pensionnaire Haas en F1. Puis il a ajouté : "Il est clair que nous avons pris cette décision [pour que Schumacher] soit prêt le plus rapidement possible."

Lapierre et Vaxiviere faisaient partie de l'équipage qui a roulé au volant de l'Alpine A480 lors des 24H du Mans 2022, avant le retour temporaire en LMP2 la saison passée. Schumacher, qui occupera également le rôle de pilote de réserve chez Mercedes F1, se réjouit de pouvoir profiter d'une telle dose d'expérience pour ses débuts en Hypercar : "J'ai beaucoup de chance de partager la voiture avec deux pilotes aussi expérimentés et je pourrai vraiment apprendre d'eux."

Sinault, responsable de la structure Signatech qui gère l'engagement d'Alpine en Championnat du monde, a ajouté sur le premier test de Schumacher : "C'était une véritable éponge, ses oreilles étaient grandes ouvertes et il posait beaucoup de questions."

Quant à Lapierre, il a déclaré : "Dès le premier test, alors que l'on se demandait encore s'il voulait rejoindre l'équipe ou non, il est apparu clairement que Mick avait la capacité de s'intégrer dans une équipe en Endurance. Ce n'est pas toujours le cas avec les personnes qui viennent de la monoplace, car c'est un monde différent."

"Mick a la vitesse, nous le savions avant qu'il ne vienne ; il s'agissait plutôt de savoir comment il s'adapterait au partage d'une voiture et à l'intégration dans une équipe de trois pilotes. Il s'est très bien débrouillé à cet égard et c'est une très bonne chose de l'avoir parmi nous. Il apporte également des idées neuves et une nouvelle ambiance."

L'autre A424, la numéro 35, sera partagée par Charles Milesi, Ferdinand Habsburg et Paul-Loup Chatin.

Avec Gary Watkins