Le programme du GP de São Paulo F1 2023

Le Grand Prix de São Paulo est la dernière de la série de trois courses lors de week-ends consécutifs sur le continent américain, après Austin et Mexico. Si les deux titres mondiaux ne sont plus en jeu, il reste des choses à jouer chez les pilotes comme chez les constructeurs.

Horaires et programme TV du GP de São Paulo 2023

Pour le public français, il faudra compter sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Il y a quatre heures de décalage avec São Paulo.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 3 novembre

Essais Libres 1 15h30 - 16h30 Canal+ Sport

Qualifications 19h00 - 20h00 Canal+ Sport

Samedi 4 novembre

Shootout 15h00 - 15h44 Canal+ Sport Sprint 19h30 Canal+ Sport Dimanche 5 novembre

Course 18h00 Canal+

Infos et palmarès

L'Autódromo José Carlos Pace, plus souvent désigné par son nom d'origine "Interlagos" (le circuit a été renommé en 1977 après la mort de Carlos Pace dans un accident d'avion), a déjà accueilli la Formule 1 à 39 reprises depuis 1973, et depuis 1990 dans sa version raccourcie. Le tracé pauliste est situé en altitude, bien loin des niveaux atteints par Mexico, puisqu'il se situe à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui a toutefois un impact sur la densité de l'air.

La piste est courte, rapide, avec des dénivelés. Elle est composée de longs virages à haute vitesse et d'enchaînements plus lents quasi intégralement situés dans son secteur intermédiaire. Long de 4,309 km et composé de 15 virages, le circuit de l'Autódromo José Carlos Pace sera parcouru à 71 reprises lors de la course pour une distance de 305,879 km

Les records d'Interlagos (depuis 1990)

Record de la pole Lewis Hamilton Mercedes 1'07"281 (moy. : 230,561 km/h) 2018 Meilleur tour en course Valtteri Bottas

Mercedes 1'10"540

(moy. : 219,909 km/h) 2018

Les derniers polemen et vainqueurs au Brésil

Édition

Poleman Vainqueur 2022 Kevin Magnussen George Russell 2021 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2019

Max Verstappen Max Verstappen 2018

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017

Valtteri Bottas Sebastian Vettel 2016

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2015 Nico Rosberg Nico Rosberg 2014 Nico Rosberg Nico Rosberg 2013

Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2012

Lewis Hamilton Jenson Button

Météo

Journée annoncée la plus chaude (29°C), vendredi devrait également être la plus susceptible d'être perturbée par de la pluie avec des orages possibles durant l'après-midi, et donc pendant les qualifications. Les journées suivantes devraient être à la fois plus calmes mais également plus fraîches, avec 25°C attendus samedi et même 22°C dimanche.

