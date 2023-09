Le programme du GP de Singapour F1 2023

La F1 quitte l'Europe en cette saison 2023 et va découvrir une version modifiée du circuit de Singapour.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Il y a six heures de décalage avec Singapour.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 15 septembre

Essais Libres 1 11h30 - 12h30 Canal+ Sport

Essais Libres 2 15h00 - 16h00 Canal+ Sport Samedi 16 septembre

Essais Libres 3 11h30 - 12h30 Canal+ Sport

Qualifications 15h00 - 16h00 Canal+

Dimanche 17 septembre

Course 14h00 Canal+



Le Grand Prix de Singapour a fait son apparition en Formule 1 en 2008 et a été la première épreuve nocturne de l'Histoire du Championnat du monde. Même si elle est relativement récente au calendrier de la discipline, la course s'est rapidement fait une place de choix en mêlant un cadre particulièrement impressionnant à un circuit techniquement difficile, long et exigeant, notamment sur le plan physique dans des conditions de chaleur et d'humidité redoutables.

En raison de la pandémie de COVID, la course n'a pas été organisée en 2020 et 2021. Ses 12 premières éditions ont été marquées par des moments forts : en 2008, Renault a fait s'accidenter volontairement Nelson Piquet Jr., ce qui a favorisé la victoire de Fernando Alonso ; en 2013, Sebastian Vettel y signait l'un des succès les plus impressionnants de son règne ; en 2017, l'accrochage entre les Ferrari et Max Verstappen marquait le début de la descente aux enfers pour la Scuderia dans la lutte contre Mercedes ; en 2018, Lewis Hamilton y signait une pole position restée dans les mémoires ; en 2019, aidé par une stratégie le favorisant, Vettel y signait sa dernière victoire en date.

Cette année, la piste sera modifiée par des travaux. Ainsi, exit les virages 16 à 19 avec un tracé désormais réduit à 19 virages et 4,940 km. Situé en plein cœur de la cité-État de Singapour, le circuit est sinueux et parfois très étroit mais possède également des zones plus dégagées et rapides moins caractéristiques des pistes urbaines. En course, il faut boucler 62 tours, pour une distance totale de 306,143 km.

Les records (depuis 2015)

Record de la pole Lewis Hamilton

Mercedes 1'36"015 (moy. : 189,833 km/h) 2018 Meilleur tour en course Kevin Magnussen Haas 1'41"905

(moy. : 178,861 km/h) 2018

Les dix derniers polemen et vainqueurs

Année Pole position Victoire 2022

Charles Leclerc Sergio Pérez 2019 Charles Leclerc Sebastian Vettel 2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017 Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2016 Nico Rosberg Nico Rosberg 2015 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2014 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2013 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2012 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2011 Sebastian Vettel Sebastian Vettel

Météo

La soirée de vendredi devrait être dégagée (28-29°C), mais une légère pluie pourrait venir perturber le roulage du samedi et les qualifications (27-28°C). Dimanche, en revanche, après de la pluie en journée, la soirée devrait être plus tranquille sous un ciel nuageux et une température de 28°C.

Course suivante : Grand Prix du Japon (22-24 septembre)

