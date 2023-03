Qualifs - Pérez signe la pole, Verstappen éliminé en Q2

Charger le lecteur audio

Q1 - Les Red Bull en démonstration, la bourde pour Sargeant

Grand absent de la troisième séance d'essais libres, Nyck de Vries a été l'un des premiers hommes à prendre la piste au coup d'envoi de la séance qualificative. Le pilote AlphaTauri, coupable d'un tête-à-queue bénin dans sa première tentative chronométrée, a été très vite rejoint par les membres du milieu de grille, mais aussi par les pilotes Ferrari. Alexander Albon s'est chargé de signer la première meilleure marque provisoire, en 1'30"167, avant d'être battu par Hülkenberg. Étonnamment, Charles Leclerc n'a pas été en mesure de devancer le pilote Haas au bout de sa première tentative tandis que Carlos Sainz a commis une erreur dans son tour.

Une fois sortis du garage, les "gros bras" ont pris les commandes du classement. Max Verstappen a frappé fort avec un 1'28"761, une demi-seconde de mieux que ce que son coéquipier Sergio Pérez a proposé. Il a fallu plusieurs tentatives aux pilotes Mercedes, Ferrari et Aston Martin pour remonter dans le classement (Fernando Alonso étant parti en tête-à-queue dans le premier virage) mais personne n'a été en mesure de déloger les Red Bull. Alonso, le plus proche, accusait cinq dixièmes de retard sur son rival néerlandais.

À moins de cinq minutes du drapeau à damier, Norris, Tsunoda, De Vries, Gasly et Sargeant étaient dans la zone rouge. Précisons que le pilote McLaren a légèrement abîmé sa McLaren en touchant l'intérieur du mur au dernier virage tandis que le premier chrono de Sargeant, suffisamment bon pour le placer dans le top 10, a été annulé pour avoir mordu la ligne blanche dans les derniers mètres de son tour ! L'Américain est également parti en tête-à-queue dans l'enchaînement des virages 22-23, sans endommager sa voiture toutefois.

Une averse d'améliorations est tombée sur le circuit de Djeddah dans les dernières minutes. En danger, les pilotes Alpine sont parvenus à sauver leur peau, tout comme les Alfa Romeo et la McLaren de Piastri. En revanche, le conte de fées a viré au cauchemar pour Sargeant, qui a touché le mur dans son ultime tentative et donc fermé la marche, sans temps représentatif.

Éliminés en Q1 : Tsunoda, Albon, De Vries, Norris, Sargeant

Q2 - Red Bull perd son champion

La Q2 a démarré par une lutte entre Alonso et Hülkenberg dans leur tour de chauffe, ni l'un ni l'autre ne souhaitait céder. L'Espagnol a remporté cette lutte et par la suite établi la référence en 1'28"757. Leclerc s'est incliné pour trois dixièmes, Stroll pour une demi-seconde, tandis que Verstappen a dû avorter sa tentative en raison d'un travers dans les enchaînements du premier secteur. Et quelques instants plus tard, il était au ralenti avec un problème de transmission ! Avec moins de sept minutes au compteur, Red Bull ne pouvait rien y faire : Verstappen était officiellement "out" des qualifications !

Énorme retournement de situation à Djeddah, puisque Verstappen était le favori pour la pole position compte tenu des chronos impressionnants enregistrés en essais libres et au début des qualifications. Surtout, c'était une chance inespérée pour Aston Martin, très en forme en ce début de saison.

La Q2 s'est conclue sur le meilleur temps de Pérez en 1'28"635, avec un dixième d'avance sur Alonso, deux sur Leclerc et trois sur Sainz (une nouvelle fois menacé par l'élimination) et Stroll. Suivaient Russell, Ocon, Hamilton, Piastri et Gasly, qui est parvenu à devancer sur le fil Hülkenberg. Quarante millièmes de seconde séparaient les chronos des deux pilotes !

Éliminés en Q2 : Hülkenberg, Zhou, Magnussen, Bottas, Verstappen

Q3 - Pérez sauve l'honneur

Encore sous le choc de l'élimination surprise de Verstappen, le paddock se préparait à vivre une bataille épique pour la pole position. Les cartes étaient ainsi rebattues et Aston Martin avait une véritable chance de frapper fort en prenant la première position, compte tenu de la pénalité moteur de Leclerc. Ce dernier a signé le meilleur temps provisoire en 1'28"757, le même chrono qu'Alonso en début de Q2, avec un dixième d'avance sur Russell et Alonso.

Pérez manquait alors à l'appel. En fait, le Mexicain a été l'un des derniers hommes à signer un temps, et quel temps ! C'était un 1'28"265 pour le pilote Red Bull, soit près d'une demi-seconde de mieux que la marque de Leclerc. Difficile pour ses rivaux de rétorquer, Leclerc et Alonso ont amélioré leur temps mais ce n'était pas suffisant pour prétendre à la pole position. Russell s'est contenté de la quatrième place, devant Sainz et Stroll, pourtant auteur du record dans le premier secteur. Ocon, Hamilton, Piastri et Gasly, accusant tous plus de huit dixièmes de retard sur Pérez, ont complété le top 10.

Notons qu'avec la pénalité de Leclerc, tous les pilotes jusqu'à la douzième place gagnent une position sur la grille de départ. La première ligne sera donc 100% hispanophone, avec Pérez et Alonso.

Grand Prix d'Arabie saoudite - Qualifications

Q1

Q2

Q3