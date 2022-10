Qualifs - Verstappen arrache la pole devant les deux Mercedes

Charger le lecteur audio

Q1 - Verstappen et Hamilton s'expliquent

Les conditions particulières de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuit qui se situe à 2240 mètres d'altitude, semblent favoriser Mercedes, puisque la marque à l'étoile s'est emparée du meilleur temps en EL2 et en EL3. Depuis le coup d'envoi du week-end, George Russell et Lewis Hamilton sont les plus compétitifs sur cette piste, alors que les pilotes Red Bull Racing et Ferrari ont l'air d'être plus en difficulté.

Les premiers tours de la Q1 ont néanmoins dépeint un autre tableau : Max Verstappen détenait le meilleur temps (1'19"222) avec deux dixièmes d'avance sur Charles Leclerc. Hamilton, premier pilote Mercedes, était quatrième à trois dixièmes, derrière un impressionnant Valtteri Bottas. Les Aston Martin, Williams et Haas étaient les plus lentes.

En dépit de l'amélioration des conditions de piste, le classement est plus ou moins resté le même, notamment du côté des éliminés. Kevin Magnussen a arraché le dernier ticket pour la Q2 alors que son coéquipier Mick Schumacher et Sebastian Vettel, qui ont signé le même chrono au millième de seconde près, en sont restés là. À noter que Hamilton s'est finalement emparé du meilleur temps sous le drapeau à damier (1'19"169).

Éliminés en Q1 : Schumacher, Vettel, Stroll, Albon, Latifi.

Q2 - Le top 5 en 63 millièmes !

Il a fallu deux tentatives à Hamilton pour prendre le meilleur temps en Q1, le Britannique n'en a eu besoin que d'une en Q2. Le septuple Champion du monde, dans son premier tour, a enregistré un chrono de 1'18"552, moins rapide que ce que Russell a accompli en EL3. Ce dernier était deuxième au terme des premières tentatives de la Q2, à 13 millièmes de son coéquipier.

Et derrière les Flèches d'Argent, on ne trouvait pas une Red Bull ou une Ferrari mais... l'Alfa Romeo de Bottas ! Le Finlandais, en pole au Mexique l'an dernier, comptait deux dixièmes de retard, contre trois pour Verstappen. Leclerc et Sainz étaient respectivement sixième et huitième, tandis que Sergio Pérez était dans la zone rouge après un premier tour décevant.

Le Mexicain est toutefois parvenu à s'extirper de la zone d'élimination en remontant au troisième rang, avant que Verstappen et Sainz n'améliorent à leur tour. Les écarts étaient extrêmement faibles au sommet du classement, Sainz n'avait que huit millièmes de retard sur Hamilton. Russell, Verstappen et Pérez comptaient respectivement 13, 14 et 63 millièmes de débours.

Éliminés en Q2 : Ricciardo, Zhou, Tsunoda, Gasly, Magnussen.

Q3 - Le loup Verstappen sort du bois

Avec ses meilleurs temps en Q1 et en Q2, Hamilton était le favori pour la pole position. Toutefois, sa courte avance sur ses adversaires ajoutait une grosse pincée d'incertitude. Et cela s'est confirmé après les premières tentatives de la Q3. En effet, le meilleur temps a été signé par Verstappen, auteur d'un impressionnant 1'17"947, le tour le plus rapide du week-end. Derrière le Néerlandais, on trouvait Russell et Hamilton à un dixième, toutefois le temps du septuple champion a été annulé en raison du non-respect des limites de la piste.

Dans les ultimes minutes de la séance, Verstappen a enfoncé le clou (1'17"775), et personne n'a été en mesure de rétorquer. En dépit d'un record dans le secteur 2, Russell a dû s'incliner après une erreur dans la section du stade. Hamilton était quant à lui repoussé en deuxième ligne, à cinq millièmes de son coéquipier.

Pérez, Sainz, Bottas, Leclerc, Norris, Alonso et Ocon ont complété le top 10.

Grand Prix de Mexico - Qualifications

