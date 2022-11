Qualifs - Verstappen et Red Bull s'offrent la dernière pole de l'année

Charger le lecteur audio

Q1 - Red Bull domine, Alonso se fait peur

Il faisait déjà nuit à Abu Dhabi pour le coup d'envoi des qualifications. Les pilotes Williams, Haas, AlphaTauri et Aston Martin ont immédiatement pris la piste, le reste de la grille patientant encore dans les stands. Yuki Tsunoda a fixé la référence à 1'26"135. Cela a été nettement amélioré par Sergio Pérez (1'24"820), puis par son coéquipier Max Verstappen (1'24"754).

Les Ferrari, en difficulté jusqu'à présent, occupaient les troisième et quatrième positions, sans réussir à descendre sous la barre des 85 secondes au tour. George Russell et Lewis Hamilton étaient encore plus loin, à huit dixièmes de la meilleure marque.

À l'exception des pilotes Ferrari, tous étaient en piste pour boucler une ultime tentative dans les dernières minutes de la séance. Les lents tours d'installation ont donné lieu à des situations dangereuses, certains pilotes ayant roulé au pas dans le dernier secteur afin de créer un écart avec les autres monoplaces.

Une pluie d'améliorations a suivi en raison de la baisse des températures, Sebastian Vettel a notamment pris la sixième place, Zhou Guanyu la neuvième et Yuki Tsunoda la dixième en ce qui concerne le top 10. Fernando Alonso a quant à lui sué à grosses gouttes puisque le pilote Alpine a décroché son ticket pour la séance suivante pour 52 millièmes de seconde seulement.

Éliminés en Q1 : Magnussen, Gasly, Bottas, Albon, Latifi

Q2 - Ferrari en embuscade, Mercedes en retrait

Alors que Ferrari et Mercedes ont réalisé leur première tentative avec des pneus tendres usés, Red Bull a opté pour un train neuf. Par conséquent, le taureau rouge avait un net avantage sur ses adversaires dans les premières minutes. Pérez s'est chargé de signer la meilleure marque en 1'24"419, avec quatre dixièmes d'avance sur Verstappen et six sur la première Ferrari, celle de Carlos Sainz.

Les pilotes Mercedes se sont relancés assez tôt, cette fois-ci avec des pneus neufs. Sans avoir à gérer le trafic, Hamilton est remonté à la deuxième place et Russell à la quatrième. Le #44 comptait cependant plus de trois dixièmes de retard sur Pérez. Ils ont ensuite reculé lors d'une nouvelle tentative de la Scuderia, conclue à la deuxième place pour Leclerc (à moins d'un dixième de Pérez) et à la troisième pour Sainz.

Pour ses dernières qualifications en F1, Vettel a pu se hisser en Q3, bien qu'il ait été gêné par Pérez dans le dernier virage.

Éliminés en Q2 : Alonso, Tsunoda, Schumacher, Stroll, Zhou

Q3 - Récital de Red Bull

Alors que les dix pilotes les plus rapides de la journée s'affrontaient pour la pole position, Max Verstappen a frappé le premier. Le Néerlandais a signé un 1'23"988 dans sa première tentative, ce qui a repoussé Sainz à trois dixièmes de seconde. Pérez, seulement troisième, aurait pu signer le meilleur temps sans une erreur dans le dernier virage lui ayant fait perdre un temps précieux. Leclerc, quatrième, comptait quant à lui trois dixièmes et demi de retard. Les pilotes Mercedes étaient à sept dixièmes.

La pole semblait promise à Red Bull, mais le nom du pilote demeurait inconnu. Finalement, Verstappen a conclu l'affaire avec un temps de 1'23"824 dans les dernières secondes. Pérez, malgré l'avantage de l'aspiration, a été repoussé à deux dixièmes. La première ligne sera 100% Red Bull ce dimanche, et la seconde 100% Ferrari puisque Leclerc a pris le troisième temps et Sainz le quatrième. Les pilotes Mercedes doivent se contenter de la troisième rangée, Hamilton ayant devancé Russell pour trois millièmes.

