Qui est Liam Lawson, remplaçant de Ricciardo et débutant en F1 ?

Liam Lawson va faire ce samedi ses débuts en Formule 1, appelé au pied levé à remplacer Daniel Ricciardo, blessé dans une sortie de piste vendredi après-midi lors des essais libres du Grand Prix des Pays-Bas. À 21 ans, le Néo-Zélandais n'aura qu'une petite séance d'EL3 pour se mettre dans le bain, après quoi il participera à ses premières qualifications sur le tracé de Zandvoort.

L'an passé, Liam Lawson a participé à trois séances d'essais libres le vendredi, deux avec AlphaTauri et une avec Red Bull. Une petite expérience sur laquelle il devra s'appuyer pour prendre la suite d'un Daniel Ricciardo souffrant d'une fracture métacarpienne de la main gauche.

Qui est Liam Lawson ?

Liam Lawson est né le 11 février 2002 à Hastings avant de grandir à Pukekohe, en Nouvelle-Zélande. Il est depuis le milieu d'année dernière pilote de réserve pour Red Bull Racing et AlphaTauri. Parallèlement, il court cette saison en Super Formula, sous les couleurs du Team Mugen, et brille lors de cette première campagne au Japon puisqu'il occupe actuellement la deuxième place du championnat après avoir remporté trois courses.

Liam Lawson avec le Team Mugen en Super Formula.

Ce week-end, pour ses grands débuts en Formule 1, Liam Lawson utilisera le numéro 40 sur l'AlphaTauri AT04. Un numéro qu'il portait déjà lors des EL1 à Spa-Francorchamps et Mexico l'an passé. Il hérite par ailleurs de l'allocation réglementaire initialement dévolue à Daniel Ricciardo (trains de pneus pour le week-end, boîte de vitesses, composants de l'unité de puissance, etc.)

Quel est son parcours ?

Passé par la F4 australienne en 2017 (Team BRM), Liam Lawson a ensuite fait ses classes en 2018 en ADAC F4 et Asian F3. Il a couru en Formule 3 FIA pendant deux ans, en 2019 et 2020. Onzième au terme de sa première campagne, il a aussi roulé en Toyota Racing Series où il a signé cinq victoires et 11 podiums. Sa deuxième année en F3, chez Hitech, s'est conclue en 2020 avec trois victoires et six podiums, au cinquième rang final du championnat.

Puis en 2021 et 2022 il est passé en Formule 2, d'abord chez Hitech GP puis chez Rodin Carlin. Dans la discipline, il a terminé neuvième du championnat lors de sa première saison avec une victoire dès la première course sprint à Bahreïn, trois podiums et une pole position.

En 2021, il a également couru en DTM au sein du programme Red Bull AF Corse et est passé tout près du titre, terminant deuxième du championnat après avoir été victime collatérale d'un accrochage dans le premier tour de la dernière course au Norisring. Le titre était revenu au pilote Maximilian Götz, sur fond de polémique autour des consignes d'équipes utilisées par Mercedes.

En 2022, pour sa deuxième saison en F2, Liam Lawson a bouclé le championnat à la troisième place, derrière le champion Felipe Drugovich et Théo Pourchaire. Il a décroché quatre victoires et signé 10 podiums.

Liam Lawson lors de son passage en F2.

L'arrivée dans le giron Red Bull

Liam Lawson a rejoint le Red Bull Junior Team à 17 ans, en février 2019. Il est aujourd'hui le deuxième plus ancien de la promotion, derrière le pilote de F2 Dennis Hauger. Le programme compte également dans ses rangs Jak Crawford, Enzo Fittipaldi, Isack Hadjar, Ayumu Iwasa, Zane Maloney et Sebastian Montoya.

C'est sa domination en Toyota Racing Series qui a convaincu Red Bull de le recruter à l'hiver 2019, quand il avait battu Marcus Armstrong, protégé de Ferrari, pour le titre. Après ses deux campagnes en Formule 2, le giron autrichien a poussé son protégé vers la Super Formula comme il l'avait fait par le passé avec Pierre Gasly, Dan Ticktum et Lucas Auer.

Tout de suite dans le rythme et capable de décrocher des victoires dans cette catégorie, Liam Lawson s'est vite retrouvé sous le feu des projecteurs en voyant son nom circuler pour remplacer Nyck de Vries, alors en difficulté chez AlphaTauri. Le choix a finalement été fait de rappeler l'expérimenté Daniel Ricciardo à partir du Grand Prix de Hongrie, et de laisser Liam Lawson aller au bout de son championnat en Super Formula.

Liam Lawson lors d'essais au volant de la Red Bull RB18.