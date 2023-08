Ricciardo : "C'était soit Piastri, soit le mur"

Souffrant d'une fracture métacarpienne à la main gauche, Daniel Ricciardo a fait vendredi soir son retour dans le paddock de Zandvoort, qu'il avait quitté pour passer des examens approfondis à l'hôpital. Le pilote AlphaTauri est forfait pour la suite du week-end et sera remplacé à partir de la troisième séance d'essais libres par le débutant Liam Lawson, qui portera le numéro 40.

Daniel Ricciardo s'est blessé dans un suraccident survenu en début de deuxième séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas. Oscar Piastri est parti à la faute dans le virage 3, provoquant un drapeau jaune. Dans cette zone en partie à l'aveugle, le pilote australien est ensuite arrivé mais a tiré tout droit dans les protections à l'extérieur du banking en tentant d'éviter la McLaren de son compatriote.

"Je me souviens être arrivé dans le virage 3", confie Daniel Ricciardo. "J'étais déjà entré dans le virage, puis j'ai vu Piastri, donc c'était soit lui, soit le mur. Quand j'ai heurté le mur, je n'ai pas eu assez de temps pour retirer mes mains du volant, donc celui-ci est revenu et a heurté ma main. C'est vraiment malheureux et frustrant, mais j'essaierai de me remettre aussi vite que possible."

"Naturellement, j'aimerais revenir bientôt, mais je veux aussi m'assurer de faire les choses correctement, de manière à revenir fort et compétitif. Je souhaite le meilleur à l'équipe, et je suis désolé pour ce nouveau changement de plan. C'est une chance à saisir pour Liam, et je lui souhaite, ainsi qu'à l'équipe, un gros week-end."

À ce stade, la durée d'indisponibilité de Daniel Ricciardo est inconnue et sa participation au Grand Prix d'Italie, dès la semaine prochaine à Monza, demeure donc incertaine. Selon nos informations, Red Bull a pris contact avec le docteur Xavier Mir, reconnu pour travailler auprès des pilotes du MotoGP, et qui avait opéré Lance Stroll pour sa fracture au poignet juste avant le début de la saison.

Lanterne rouge du championnat constructeurs, AlphaTauri a paradoxalement connu un vendredi prometteur, avec notamment le cinquième chrono décroché par Yuki Tsunoda en EL2.

"Le relais court de Yuki avec les pneus tendres semblait compétitif, et nous espérons pouvoir nous battre pour une place vers le haut de la Q2 demain en qualifications", précise Jonathan Eddolls, ingénieur de course en chef. "Pendant que Daniel se rétablit, nous accueillons Liam pour piloter sa voiture, mais cette fois-ci dans un contexte plus compétitif. Tout s'est passé très vite, mais Liam a montré qu'il était plus que prêt pour relever ce défi, et toute l'équipe est derrière lui."