Russell : "Sans aucun doute l'un de nos meilleurs vendredis"

Le Grand Prix des Pays-Bas 2023 marque la reprise du championnat après plusieurs semaines de pause. L'occasion pour les équipes d'apporter de nouvelles pièces sur leur monoplace. Cela est notamment le cas d'Aston Martin et Mercedes, la marque à l'étoile ayant modifié plancher, montant des rétroviseurs et beam wing.

Et si Max Verstappen et Lando Norris se sont partagés la première place en signant respectivement le meilleur temps des Essais Libres 1 et Essais Libres 2, Lewis Hamilton est en embuscade. Le pilote Mercedes n'a pas quitté le top 5 ce vendredi et a circulé à trois dixièmes des chronos de référence. Son coéquipier George Russell ne s'est pas montré aussi compétitif, manquant le top 10 à chaque séance, mais les performances de sa W14 à Zandvoort lui font entrevoir la perspective d'un bon week-end.

"Ça faisait du bien de revenir dans la voiture après plusieurs semaines d'absence. Dans l'ensemble, les sensations sont bonnes", a-t-il commenté. "Le rythme de course était solide et il y a beaucoup de potentiel pour les qualifications, même si cela ne s'est pas tout à fait traduit sur la feuille des temps pour moi aujourd'hui. C'est sans aucun doute l'un de nos meilleurs vendredis et je suis optimiste pour le reste du week-end."

Bien que Hamilton partage l'enthousiasme de son coéquipier, le septuple Champion du monde se montre cependant plus réservé en raison des changements de réglages effectués lors de la deuxième séance d'essais libres.

"C'était une excellente journée pour moi. Je me suis réveillé ce matin surexcité à l'idée de remonter dans la voiture et, dès le premier tour, j'ai senti que nous avions un bon point de départ pour travailler. La première séance d'essais a été bonne dans l'ensemble", a-t-il expliqué.

"Nous avons apporté quelques changements pour la deuxième séance d'essais et je ne sais pas si nous avons progressé ou non avec ces changements, nous allons donc faire une analyse poussée ce soir pour y voir plus clair. Dans l'ensemble, la voiture a l'air plus compétitive ici, nous voulons donc rester à ce niveau et voir si nous pouvons tirer plus de performance [samedi]."