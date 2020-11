Red Bull "frustré" par l'accident très coûteux d'Albon

C'est précisément ce dont n'avait pas besoin un pilote dont l'avenir en Formule 1 est plus que jamais en danger. Son baquet chez Red Bull convoité par Sergio Pérez et Nico Hülkenberg, Alexander Albon s'est fait piéger à la sortie du dernier virage lors des Essais Libres 2 du Grand Prix de Bahreïn, perdant le contrôle de sa RB16 en raison du manque d'adhérence dans le dégagement et percutant le mur par l'avant comme par l'arrière. Sa monture était fortement endommagée.

"Ça va", souffle Albon au micro de Sky Sports F1. "J'en ai connu quelques-uns, donc j'ai l'habitude. C'est un de ces incidents où j'aurais dû lever le pied plus tôt. J'ai été un peu surpris par le manque d'adhérence, disons. Ça arrive. L'angle est assez difficile, voire peu commode, et j'ai heurté le mur. Ce n'est pas fun, mais je vais bien." Il ajoute : "J'ai bel et bien ralenti, mais pas suffisamment. Quand on a un pneu sur l'astroturf et un pneu là où il y a de l'adhérence, c'est là que ça devient incontrôlable. Ça arrive."

C'est toutefois loin d'être idéal pour celui qui souffre d'un fort manque de performance par rapport à son coéquipier Max Verstappen depuis le début de la saison et qui, de surcroît, n'a marqué que sept points sur les cinq derniers Grands Prix – pire que tous les autres pilotes sauf ceux des trois écuries de fond de grille ainsi que Lance Stroll.

"C'est frustrant", déplore Christian Horner après de Sky. "Heureusement, Alex va bien, c'est l'essentiel. Bien sûr, il y a beaucoup de dégâts superficiels. La monocoque a l'air indemne, le moteur a l'air indemne. Ce n'est pas une boîte de vitesses de course. Mais ça va occuper les mécanos ce soir."

Les mécanos seront effectivement occupés, et Red Bull va régler la facture des réparations. "C'est difficile à quantifier, mais c'est une somme significative, car la voiture a percuté le mur avec au moins trois roues, si ce n'est les quatre, ainsi que l'aileron arrière, l'aileron avant, le museau", énumère Horner. "C'est significatif."

Alors que la pression s'accroît sur les épaules d'Albon, le dirigeant britannique implore son pilote de ne pas céder au stress. "Il faut juste qu'il essaie de ne pas y penser. À Istanbul et jusqu'à présent ce week-end, en matière de caractéristiques et de sensation dans la voiture, c'était de mieux en mieux. Son feedback a été très similaire à celui de Max. C'est vraiment dommage qu'il ait eu cet accident", conclut Horner.