Red Bull : Albon peut garder "la tête haute" après Interlagos

Alex Albon a réalisé une bonne course au Brésil et, aidé par les deux voitures de sécurité de la fin de l'épreuve, s'est retrouvé en seconde position à l'entame de l'avant-dernier tour. Cependant, sous la menace d'un Lewis Hamilton pressé de le dépasser en pneus neufs, le Thaïlandais a été accroché par le sextuple Champion du monde et a tout perdu en repartant dernier. En dépit de cette déception, les responsables de Red Bull ont déclaré être grandement impressionnés par le travail de celui qui a rejoint les rangs de Milton Keynes à l'été, après la rétrogradation de Pierre Gasly chez Toro Rosso.

"C'était vraiment très dommage pour Alex", a déclaré Christian Horner, team principal. "Il a vraiment fait une super course et certains de ses dépassements, en particulier sur Sebastian [Vettel] à l'extérieur [du premier virage] lors du [premier] restart, ont été superbes. Il semblait très à l'aise dans la lutte avec des Champions du monde et c'est grandement dommage qu'il ait perdu le podium dans l'avant-dernier tour."

"Évidemment, Lewis s'est excusé, mais malheureusement cela ne rendra pas le podium à Alex. Mais il peut partir la tête haute. OK, il n'a pas ramené le trophée, mais il a impressionné toute l'équipe avec sa performance et c'est un signal encourageant pour l'année prochaine."

Arrivé chez Red Bull au retour de la trêve estivale, Albon n'est pas au niveau de performance de son équipier Max Verstappen mais a démontré des qualités en course, où ses dépassements efficaces ont été notés. Il a été reconduit pour 2020 au sein de l'écurie autrichienne. Pour Horner, le pilote au numéro 23 progresse vite à mesure qu'il s'adapte aux avant-postes.

"Je pense que c'est très visible pour tout le monde. Vous savez, il court roue dans roue avec Lewis Hamilton et Sebastian Vettel et les Ferrari désormais, et il fait d'importants progrès. C'est vraiment dommage. Nous aurions pu avoir trois voitures Red Bull sur le podium. Mais, comme j'ai dit, il a impressionné l'équipe entière avec sa science de la course."