Red Bull a "un avantage indéniable" mais Ferrari "ne va pas s'arrêter"

En ce troisième et dernier jour d'essais hivernaux à Bahreïn, la tendance qui place Red Bull au-dessus du lot se confirme dans la bouche de la concurrence. Si Fernando Alonso s'est fait entendre en affirmant que le titre mondial était déjà joué, le discours est plus nuancé chez Ferrari. Frédéric Vasseur concède lui aussi un "avantage qui est indéniable" en faveur des Champions du monde en titre, mais refuse d'y voir un jugement définitif.

"La performance pure, c'est toujours un peu difficile de comprendre exactement où on en est, parce qu'on n'a pas le niveau d'essence des autres", rappelle le directeur de Ferrari au micro de Canal+. "Je pense que c'est tellement serré, au moins derrière Red Bull car j'ai l'impression qu'ils sont toujours un peu devant, que 10 kg d'essence peuvent faire bouger de la deuxième à la sixième place."

"On fait des courses, et on les fait pour gagner, on sait que c'est difficile parce que Red Bull a un avantage clair. On verra le week-end prochain mais ils ont un avantage qui est indéniable. Maintenant, on ne va pas s'arrêter : on continue à développer, on continue à pousser. L'année dernière on a réussi à revenir, au moins sur un tour, pendant la saison. Il faut garder cette application et cette niaque, et ça nous permettra de revenir."

Surfer sur la dynamique de fin 2023

Les longs relais ont rassuré Ferrari à Bahreïn.

Interrogé sur le ressenti de Charles Leclerc et Carlos Sainz au volant de la nouvelle Ferrari SF-24, le Français confirme avant tout le fait que la dernière-née de Maranello est aujourd'hui plus saine à prendre en main.

"C'est plutôt un pas en avant en termes de facilité de conduite, de constance aussi dans les longs runs qu'on a pu faire depuis deux jours", précise-t-il. "L'année dernière, on était beaucoup plus performants en qualifs qu'en course. Hier effectivement, Carlos a fait des bons relais. On ne peut se comparer qu'à ceux qui ont fait aussi des distances de course, parce qu'à ce moment-là on est au moins sûrs qu'ils avaient le plein. C'est toujours difficile, il vaut mieux se concentrer sur le feeling des pilotes que sur les performances pures."

"Ce qui est sûr, c'est que l'ambiance est positive, et ce que j'ai bien aimé surtout, c'est la façon dont on est revenus l'année dernière alors que l'on avait connu des débuts difficiles : le fait que l'on soit capable de progresser et de garder la concentration, l'application, sans se disperser, ce qui n'était pas gagné au départ."

"Je ne pouvais pas être content l'année dernière parce que l'on fait troisième du championnat, mais j'étais assez content de la façon dont l'équipe a réagi. On était à 60 points de Mercedes à mi-saison, et on finit avec eux ; on était à égalité avec Aston Martin et on finit 120 points devant. Le fait que l'on ait progressé tout au long de l'année était une très belle satisfaction et je voudrais garder cette dynamique-là."