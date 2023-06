Red Bull : Bêtement copier notre plancher n'apportera rien

Compte tenu de son étroitesse, le circuit de Monaco a recours aux grues pour dégager les voitures accidentées, qui restent de longs instants dans les airs avant de retrouver la terre ferme. Ces scènes offrent une rare occasion d'immortaliser un élément hautement important d'une voiture : son plancher.

Depuis l'introduction de la génération actuelle de monoplaces, une attention toute particulière est accordée au plancher puisque c'est à cet endroit que les performances sont débloquées, en raison de l'effet de sol. Les accidents de Lewis Hamilton et Sergio Pérez en Principauté ont donc permis d'observer le travail accompli par Mercedes et Red Bull dans cette zone.

L'élément de la RB19 a davantage intéressé, étant donné l'écrasante domination de l'équipe autrichienne en ce début de saison 2023, Andrea Stella n'en ayant pas perdu une miette.

"Personnellement, j'y ai passé un peu de temps mais les 100 aérodynamiciens de McLaren y passeront un peu plus de temps", a indiqué le directeur de l'équipe de Woking concernant l'étude des images de la RB19. "C'est en effet très intéressant et ça montre aussi la complexité et la qualité du développement. Pour être honnête, quand j'ai vu ça, je me suis dit 'Chapeau à Red Bull'. Je peux comprendre pourquoi ils sont aussi performants."

Mercedes scrute également le plancher de Red Bull à la loupe : s'exprimant lors du débriefing du GP de Monaco, le directeur technique James Allison a indiqué que la marque à l'étoile n'allait pas manquer l'occasion d'analyser sa rivale.

"Il y a beaucoup d'agitation avec les cameramen de l'équipe pour ne pas se contenter des images TV qui ont une faible résolution et ne sont pas d'une qualité suffisante", a-t-il expliqué. "Des photographes sont positionnés à des endroits stratégiques de la piste, là où les grues sont susceptibles d'entrer en action, et ils mitraillent."

"Notre boîte mail est ensuite remplie d'images haute résolution d'autres voitures. [...] Nous avons reçu un bon paquet d'images de la Red Bull, c'est toujours bien pour nos aérodynamiciens de les examiner et de voir si nous pouvons trouver des détails qui nous intéresseront dans notre programme d'essais en cours."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, et George Russell, Mercedes F1 W14

Doit-on ainsi s'attendre à voir Red Bull perdre progressivement son avantage sur le reste du peloton avec des équipes copiant son plancher ? Selon Paul Monaghan, ingénieur en chef de la structure de Milton Keynes, ce scénario ne se produira pas car il affirme que l'amélioration des performances d'une voiture ne passe pas par l'unique copie.

"Nous n'envoyons pas notre voiture dans les airs, mais c'est arrivé et nous allons passer à autre chose", a-t-il indiqué. "Mais il y a un décalage entre le moment où les gens voient [la pièce], l'installent sur leur voiture et vont plus vite avec. Une meilleure description est qu'une copie bête ne va pas nécessairement faire aller plus vite. Elle doit s'intégrer. Et il ne s'agit pas seulement d'un peu de géométrie du plancher."

Un avis que partage Frédéric Vasseur. Pour le directeur de la Scuderia Ferrari, il est normal que les équipes s'intéressent aux designs de leurs adversaires, mais la simple vue du plancher de la RB19 ne permet pas d'imiter les performances de la monoplace.

"Je pense que nous avons tous beaucoup de photos des autres voitures", a déclaré le Français. "Mais il est difficile, voire impossible, d'essayer de copier quelque chose car il s'agit plus d'un concept global que d'autre chose. On ne peut pas copier une seule partie de la voiture."

Et si les rivaux de Red Bull venaient à prendre inspiration du plancher exposé à Monaco, Monaghan explique qu'il faudrait de nombreux mois avant de voir ces nouvelles pièces prendre la piste, aux environs du Grand Prix du Japon selon l'ingénieur.

"Notre direction dans le développement est raisonnablement bien tracée en ce qui concerne les moments où nous souhaitons déployer des choses si elles nous permettent d'aller plus vite", a-t-il ajouté. "Si nous modifions le plan de développement de quelqu'un, nous augmentons probablement le délai d'installation [de la pièce] sur sa voiture. Donc nous verrons où tout le monde en est à peu près au moment du GP du Japon."

"Mais nous devons maintenir notre discipline et notre plan de développement. Nous ne pouvons changer que notre voiture, nous ne pouvons pas influencer les autres. Donc nous allons continuer à travailler dur à notre manière et nous allons essayer d'être les plus rapides."