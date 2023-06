Comment Red Bull s'inspire de ses rivaux pour gagner en performance

Au Grand Prix d'Espagne, Red Bull a apporté des modifications sur l'ailette de bord du plancher et le diffuseur, en reprenant des caractéristiques d'autres F1. Ces dernières ont probablement été repérées par Adrian Newey lors de ses promenades sur la grille de départ, avant que l'équipe basée à Milton Keynes n'apporte sa propre touche aux solutions déjà utilisées par d'autres depuis un certain temps.

Puisqu'elles ont été étrennées et optimisées par d'autres équipes, ces solutions devraient améliorer les performances de la RB19 sans avoir besoin d'être testées de manière intensive en CFD et en soufflerie. Néanmoins, cela ne se résume pas à un simple copier-coller. Les concepts doivent fonctionner en harmonie avec le package existant de Red Bull, l'équipe créant sa propre branche dans l'arbre de développement qui sera probablement arrosé au fil de la saison.

Comparaison du plancher de la Red Bull RB19

La partie avant de l'ailette de bord présente déjà un profil en forme de C afin d'imiter la découpe du plancher situé en dessous. Mais à l'endroit où l'ailette s'étire vers l'arrière, une arête a été ajoutée dans la section de la volute enroulée vers le haut. Cela devrait permettre de guider le flux d'air qui est déchargé du plancher dans cette zone.

Le coin supérieur du diffuseur a également été modifié avec une disposition en poches inversée, similaire à celle de la plupart de ses concurrents. Ce changement est à double tranchant car il modifie non seulement les performances internes du diffuseur mais aussi le comportement du flux d'air dans le coin supérieur.

Diffuseur de la Red Bull RB19

En Espagne, Mercedes a fait ce que l'on pourrait considérer comme un pas de recul en supprimant la lamelle supérieure du rétroviseur. Le support horizontal est désormais simplement monté sur le côté de la coque du rétroviseur. Ce changement a été effectué afin d'améliorer la complémentarité du rétroviseur et du ponton remanié en ce qui concerne le passage de l'air.

L'équipe a également apporté une modification à la paroi du diffuseur, ce qui laisse supposer une augmentation du volume d'air circulant dans le diffuseur, améliorant de ce fait la qualité du flux et donc faisant augmenter la charge locale.

À la recherche des meilleurs réglages pour la W14 et cherchant à comprendre le fonctionnement de ses évolutions, Mercedes a utilisé plusieurs solutions aéro au cours des séances d'essais libres du vendredi à Barcelone. Les ailerons arrière à appui moyen et fort ont été testés, la dernière option ayant été retenue pour les qualifications et la course.

L'équipe allemande a également testé une sortie de refroidissement plus large à l'arrière avant de revenir à la solution plus étroite à partir du samedi.

Comparaison de l'aileron arrière de la Mercedes W14

Aston Martin connaît un excellent début de saison mais les équipes à sa poursuite ont réalisé d'importants changements sur leur voiture au cours des dernières épreuves pour tenter de réduire leur retard en matière de performances. Aston Martin a réagi en Espagne avec de nouvelles pièces.

Dans le cadre de cette évolution, l'aileron avant a été revu. L'envergure des deux volets supérieurs a été modifiée afin de rendre les pièces plus uniformes, plutôt que d'avoir une section face à la roue piquant du nez.

Cette solution correspond davantage à celles que l'on trouve ailleurs sur la grille. Cela ouvre également de nouvelles opportunités de développement pour la section extérieure de l'aileron, le volet et la jonction de la plaque d'extrémité ayant également été redessinés.

Les deuxième, troisième et quatrième éléments sont maintenant tous éloignés de la plaque d'extrémité et tordus de façon à favoriser un meilleur outwash que la solution précédente. Le nouveau design compte également une encoche sur un volet, mais au lieu d'être sur le troisième élément comme c'était le cas auparavant, elle est sur le deuxième élément et plus en avant.

En réponse aux changements apportés à l'aileron avant, l'équipe a également modifié l'angle des caméras montées sur le côté du nez, étant donné que la trajectoire du flux d'air en amont a été modifiée.

D'autres modifications ont été apportées à la spécification d'aileron arrière la plus récente, les principaux changements ayant déjà été faits pour le GP de Monaco. Ils comprennent notamment une méthode de fixation différente pour la pointe de la plaque d'extrémité, qui, au lieu de fusionner avec le reste de la plaque, s'enroule vers l'intérieur. Cela a un impact sur la pression et, par conséquent, modifie le vortex de pointe.

La géométrie intérieure de la plaque d'extrémité a également été modifiée, avec une ligne plus inclinée que celle de la face extérieure. Comme la modification de la pointe supérieure, ce changement n'a pas seulement des conséquences aérodynamiques directes mais aussi un impact sur les surfaces environnantes, le beam wing ayant été modifié pour en tirer parti.

Les arêtes sur le Halo de l'Aston Martin AMR23

Non mentionnées dans les documents officiels et seulement brièvement testées, des arêtes supplémentaires ont été ajoutées au sommet du Halo. L'équipe apportera probablement une version plus raffinée lors des prochaines courses car elle cherche à modifier le flux autour de la structure et à améliorer les performances en aval.