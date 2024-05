Red Bull continue la cure d'amaigrissement de sa RB20

En ce qui concerne ses évolutions, Red Bull a apporté une toute petite modification à son aileron pour le Grand Prix de Miami, en supprimant l'un des supports afin de gagner du poids, étant donné que les supports restants sont en mesure d'offrir une résistance suffisante sous la charge aérodynamique.

Bien que l'équipe n'ait pas été très occupée par les nouveautés, il est intéressant de faire le point sur la façon dont elle a géré son système de refroidissement depuis le début de la saison, surtout si l'on tient compte du fait que sa configuration est différente de celle du reste du plateau.

Au Japon, l'équipe a modifié la taille de l'entrée horizontale de son ponton, type "gueule de requin", en réduisant sa hauteur. Cela a également conduit à l'introduction d'une entrée supplémentaire pour le "tuba" à côté du cockpit (voir le logo "ROKT" pour référence).

Détails autour du cockpit de la Red Bull RB20. Photo de: Giorgio Piola

Et, si les panneaux de refroidissement à ouïes sur le côté du capot moteur n'étaient plus présents lors de cette course, ils sont depuis revenus pour la Chine et Miami, l'équipe ayant eu besoin d'une plus grande capacité de refroidissement.

Comparaison des options de refroidissement de la Red Bull RB20. Photo de: Giorgio Piola

Une série de modifications a également été apportée aux sorties de refroidissement logées dans les canaux situés au-dessus du capot moteur, avec une solution à trois lamelles utilisée au Japon (ci-dessus, à droite), tandis qu'une option plus en arrière mais plus caverneuse a été employée en Chine (ci-dessus, à gauche).

Ces solutions ont été combinées à Miami, où un panneau à deux lamelles a été installé devant les sorties les plus volumineuses.