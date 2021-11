Le déficit de Red Bull sur Mercedes lié à un seul virage au Qatar ?

Lewis Hamilton a dominé le tout premier Grand Prix du Qatar de F1, y remportant sa 102e victoire en carrière et la septième de la saison 2021, revenant à huit unités de Max Verstappen au championnat pilotes. Red Bull Racing n'a jamais vraiment semblé en position d'inquiéter le septuple Champion du monde, que ce soit en qualifications et en course.

Interrogé sur ce qui expliquait une telle différence alors que la saison a par ailleurs été jusqu'ici très disputée et que Mercedes n'utilisait pas le moteur installé récemment à Interlagos, Christian Horner estime pour sa part que c'est la faiblesse de la RB16B dans le virage 6 de la piste de Losail qui a été le principal problème et qui devra être compris d'ici le GP d'Arabie saoudite en fin de semaine prochaine.

"Je pense qu'il y a un virage qui nous a différenciés tout le week-end et c'est le virage 6", a déclaré le directeur de Red Bull à propos du virage le plus lent de Losail, un virage serré à gauche. "Nous avons perdu deux dixièmes par tour à chaque tour de vendredi à dimanche dans ce virage et je pense que c'est l'une des choses que nous devons comprendre et où nous devons nous améliorer."

Le responsable de l'ingénierie de piste de Mercedes, Andrew Shovlin, a pour sa part indiqué, dans la vidéo de débriefing de l'épreuve qatarie publiée par l'écurie allemande : "Sur certains circuits récents, nous avons égalé Red Bull dans les virages et extrait un avantage en ligne droite, mais au Qatar, ça a fini par être l'inverse. Nous les égalions en ligne droite et nous trouvions tout notre temps dans les virages."

"D'où vient cet avantage ? Eh bien, il y a vraiment deux domaines. L'un est l'appui que vous pouvez avoir sur la voiture et clairement, notre package fonctionnait assez bien ici, nous aidant à générer beaucoup de vitesse à la corde [des virages]."

Lewis Hamilton emmène le peloton au départ du GP du Qatar

"Mais il y a aussi l'équilibre de la voiture et c'est ce que nous réglons avec les paramètres mécaniques, les ressorts et les barres, ainsi que l'aileron avant. Nos pilotes avaient un équilibre dont ils étaient très satisfaits, ils avaient de la stabilité en entrée, ils pouvaient attaquer le virage, emmener de la vitesse et finalement vous en avez vu la démonstration avec ce tour fantastique de Lewis pour la pole position."

Après une victoire déjà impressionnante au Brésil, beaucoup estiment que la dynamique de cette fin de saison penche clairement du côté de Mercedes et le tracé de Djeddah, qui devrait être très rapide, avec de nombreuses sections de pleine charge, est attendu comme un avantage pour Mercedes. Surtout que la structure basée à Brackley va y retrouver le moteur monté à Interlagos et devrait encore profiter d'un avantage de puissance.

S'il reconnaît cela, Christian Horner juge que la dernière épreuve, à Abu Dhabi, où certaines portions du tracé ont été modifiées, pourrait réserver des surprises. "Le prochain circuit devrait sans doute favoriser Mercedes. Abu Dhabi, avec les modifications apportées là-bas, qui sait ?"

"Mais c'est incroyablement serré. Donc, en abordant ces dernières courses, huit points en tête du championnat des pilotes, nous avons réduit l'avance du championnat des constructeurs à cinq points. Ainsi, les deux sont pleinement en jeu et c'est fantastique parce que nous sommes maintenant à l'apogée de ce championnat du monde."