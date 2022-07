Red Bull justifie que Pérez soit moins à l'aise avec la RB18

Charger le lecteur audio

En dépit de sa victoire au Grand Prix de Monaco et de ses podiums en Azerbaïdjan et en Grande-Bretagne, Sergio Pérez n'est pas tout à fait heureux de sa situation chez Red Bull. Le Mexicain a récemment déploré un changement dans le comportement de la RB18, conséquence du développement en cours de saison et des évolutions apportées.

"Je ne suis pas aussi à l'aise avec qu'au début", a-t-il indiqué dans le paddock du Red Bull Ring, qui accueille ce week-end le Grand Prix d'Autriche. "C'est juste qu'elle s'éloigne de moi par rapport à l'aisance que j'avais au début."

À l'inverse, Max Verstappen semble être particulièrement à l'aise au volant de la RB18 évoluée, occupant très régulièrement les avant-postes en qualifications et en course. Paul Monaghan, ingénieur en chef de l'équipe autrichienne, a néanmoins assuré que le changement dans le comportement de la monoplace n'est pas la conséquence d'un effort pour rendre la voiture plus adaptée aux besoins du Champion du monde en titre, mais celle de la recherche de performance.

"Je ne suis pas au courant que nous ayons délibérément fait quelque chose pour rendre la voiture moins au goût [de Pérez]", a-t-il commenté. "Disons que ce n'est pas facile de rendre les voitures plus rapides. Et si l'on trouve un moyen de gagner en vitesse dans un ensemble assez restreint de règles techniques et de libertés, on l'appliquera souvent si cela rentre dans nos limites financières."

"Ensuite, on passe par un processus avec les outils de recherche, la conception à taille réelle et l'évaluation à taille réelle. Et si la voiture a l'air d'être plus rapide comme ça, nous garderons généralement [l'évolution] parce que tous les outils indiquent que la voiture sera plus rapide."

Sergio Perez, Red Bull Racing.

"Il se peut qu'en déployant les outils, il ait été plus facile pour Max de les adopter. Peut-être que ses réglages lui conviennent mieux que ceux de Checo. Mais ce n'est pas comme si les paramètres de la voiture étaient figés et que Checo ne pouvait changer ses réglages pour qu'ils lui conviennent à nouveau."

"Il serait stupide de notre part de ne pas essayer de donner à Checo une méthode pour tirer plus [de performance de la voiture]. Nous sommes dans la course pour les deux championnats et nous avons besoin que les deux voitures soient idéalement devant les Ferrari et les Mercedes, donc nous ferons tout pour y parvenir."

Monaghan a ajouté que si Red Bull souhaitait que ses deux voitures soient compétitives, des moyens existaient pour que Pérez soit plus à l'aise : "Max n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers, Checo non plus et nous non plus. Donc la compétition est dans notre équipe. Mais ils doivent se rappeler qu'ils pilotent tous les deux pour la même équipe et que nous concourrons contre nos voisins, [Ferrari et Mercedes] qui sont ravis de nous voir derrière eux. Donc nous nous battons sur plusieurs fronts. Mais il y en a un que je ne considérerais pas comme une compétition, plus comme notre défi : nos deux pilotes en sont les acteurs et nous les soutiendrons du mieux que nous pouvons."

"Est-ce que la direction prise pourrait favoriser Max ? Non, pas vraiment. Il est assez difficile de trouver de la vitesse et si nous trouvons un moyen d'y arriver, nous l'exploiterons. Avec les outils de l'ingénieur de course et les choses que nous pouvons changer, nous chercherons à modifier les réglages, bien sûr, tout le monde le ferait. Nous devrions être en mesure de trouver quelque chose qui est peut-être un peu plus à son goût. Au cours d'une saison, l'équilibre entre les pilotes variera toujours. Checo a devancé Max en qualifications cette année, pas vrai ? Pour un coéquipier de Max, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc ça fluctue."