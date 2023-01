Red Bull présentera sa F1 2023 à New York

Charger le lecteur audio

Dans une année qui accueillera un nouveau Grand Prix à Las Vegas, en plus d'Austin et Miami, le groupe Red Bull a choisi le show à l'américaine pour lancer sa saison 2023. À l'instar d'AlphaTauri, qui avait déjà dévoilé ses plans, l'écurie Red Bull Racing présentera également sa monoplace pour la saison à venir depuis New York. Le rendez-vous est fixé au vendredi 3 février prochain, la structure championne du monde devenant désormais celle à qui ouvrira le bal des présentations.

Pour l'heure, l'équipe dirigée par Christian Horner évoque un lancement de la saison et, compte tenu des contraintes géographiques mais aussi de planning, il est fort probable que le choix soit fait de présenter uniquement la livrée à cette occasion, ce que Red Bull avait déjà fait il y a un an. Les premiers essais hivernaux auront lieu du 23 au 25 février sur le circuit de Bahreïn, une semaine avant le premier Grand Prix de la saison, sur le même tracé.

Cette année, Red Bull Racing tentera de défendre le deuxième titre mondial des pilotes consécutif acquis par Max Verstappen, mais également le titre des constructeurs acquis pour la première fois depuis la saison 2013. Le duo de pilotes demeurera inchangé puisque le Néerlandais fera toujours équipe avec Sergio Pérez, dont le contrat a été prolongé jusqu'en 2024.

L'annonce de cette présentation fait de Red Bull la huitième écurie à dévoiler ses plans pour lancer la campagne 2023. Désormais, seules Alfa Romeo et Haas F1 n'ont pas encore donné de date pour dévoiler leur nouvelle monoplace.

Les dates des présentations F1 2023

Équipe Date Lieu Red Bull 3 février New York Williams 6 février, 15h À confirmer AlphaTauri 11 février New York McLaren 13 février À confirmer Aston Martin 13 février, 20h Silverstone Ferrari 14 février À confirmer Mercedes 15 février Silverstone Alpine 16 février Londres Alfa Romeo À confirmer À confirmer Haas À confirmer À confirmer