Red Bull souligne l'importance du record de victoires pour Verstappen

Max Verstappen écrit l'histoire cette saison avec la RB19 dominatrice, invaincu depuis la victoire de son coéquipier Sergio Pérez à Bakou. Sa victoire au Grand Prix d'Italie était la dixième consécutive, surpassant le record qu'il partageait avec Sebastian Vettel, tandis que les 15 succès d'affilée de Red Bull sont également inédits.

Verstappen a régulièrement minimisé la signification de ses exploits, se déclarant peu intéressé par la chasse aux records. Mais en coulisse, son équipe a le sentiment que le Néerlandais, imperturbable en apparence, y accordait plus d'importance qu'il ne voulait bien le dire.

"Je ne dirais pas nerveux, mais je dirais qu'on sentait vraiment que sa concentration était encore plus aiguisée que d'habitude. On voyait que ça représentait vraiment quelque chose pour lui", analyse le directeur d'équipe Christian Horner. "Obtenir ce doublé, et que Max soit seul détenteur du record avec dix victoires consécutives en F1, c'est assez exceptionnel."

Max Verstappen et Sergio Pérez prennent une douche de champagne après la course

Conseiller sportif de Red Bull, Helmut Marko a bel et bien ressenti une certaine nervosité du côté de Verstappen avant la course. "Pour Max, cette série de victoires a beaucoup d'importance", déclare l'Autrichien. "Pour moi personnellement, remporter la 100e victoire en tant qu'écurie était encore plus spécial que ça, mais c'est fantastique pour Max."

"Max était un petit peu nerveux de devoir concrétiser ici, je crois que c'était vraiment important pour lui de battre ce record. Maintenant, il l'a, alors je pense que les courses à venir vont être un peu plus relaxantes."

Le record de Verstappen a été accueilli avec indifférence par le rival de Horner, Toto Wolff chez Mercedes, selon qui "c'est pour Wikipédia, et de toute manière personne ne lit ça", à la suite de commentaires de Lewis Hamilton jugeant ses coéquipiers meilleurs que ceux qu'a eus Verstappen.

Horner, lui, affirme souhaiter ne pas raviver sa rivalité avec Wolff et plutôt se concentrer sur les exploits de Red Bull : "Écoutez, je ne veux pas me laisser embarquer dans un commentaire à ce sujet. Max pilote à un niveau incroyable, et je ne crois pas qu'il y ait quiconque au monde qui puisse battre Max Verstappen dans cette voiture en ce moment, c'est certain."

"Je pense qu'il faut reconnaître et applaudir ce que fait Max en ce moment, il ne faut détourner l'attention d'aucune manière. En sport, de telles choses ne se produisent que très rarement ; c'est un moment en or pour lui et certainement un moment en or pour l'équipe."

Avec Ronald Vording