Red Bull satisfait des duos de ses écuries F1

Avant la saison 2021 de F1, les deux écuries détenues par Red Bull, la structure d'usine du même nom et AlphaTauri, ont connu des changements dans leur duo de pilotes. Du côté de Milton Keynes, Sergio Pérez a rejoint Max Verstappen en tant que numéro 2 de luxe alors que l'espoir Yuki Tsunoda a été aligné aux côtés de Pierre Gasly.

Les deux arrivants ont connu une première partie de saison mitigée pour le Mexicain et décevante pour le Japonais. Toutefois Pérez, même s'il a plus souffert qu'il l'attendait pour s'ajuster à sa nouvelle équipe, a tout de même marqué les esprits par son implication et son travail d'équipe qui a parfois facilité les choses pour Verstappen et lui a aussi permis de l'emporter à Bakou.

Alors que des indices laissent penser que le contrat d'un an de Pérez va être prolongé pour 2022, Red Bull ne voyant pas l'intérêt de promouvoir à nouveau Gasly alors qu'il occupe un rôle clair de leader chez AlphaTauri, Christian Horner, le directeur de l'écurie mère, a pour sa part laissé entendre qu'il n'y avait aucune raison de bouleverser les line-ups.

Il affirme ainsi que Red Bull a fait le bon choix en cherchant un pilote en dehors de son programme à la fin de l'année dernière, et pense que Pérez a prouvé sa valeur. "Notre point de vue a toujours été de donner une chance aux jeunes et je pense que Red Bull, plus que tout autre équipe, l'a fait", a déclaré Horner. "Mais de temps en temps, vous devez aller en dehors du programme."

"C'était une décision audacieuse de le faire, mais je pense que c'était la bonne décision. La dynamique dans l'équipe [Red Bull Racing] fonctionne bien. Pierre fait un travail fantastique chez AlphaTauri, et il reste un pilote Red Bull, donc nous sommes dans une bonne situation."

La plus grande difficulté de Pérez cette saison est d'extraire le maximum de la RB16B en qualifications. Cependant, Horner estime que le Mexicain a déjà fait le nécessaire en étant un élément perturbateur pour Mercedes, et en sauvant parfois les meubles.

"Je pense que Sergio a tenu le rôle que nous espérions", a ajouté Horner. "Vous l'avez vu à Bakou quand il a remporté une victoire le jour où il a pu mettre Lewis [Hamilton] sous pression. Il a récolté les points pour le championnat constructeurs et a joué le jeu de l'équipe, comme nous l'avons vu au GP de France. C'est un grand team player et nous sommes très heureux du travail qu'il fait."