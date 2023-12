Red Bull aurait "tort" de s'en tenir au design de la RB19 pour la RB20

Suivant les traces de la seconde partie de saison 2022, Red Bull a archi-dominé la campagne 2023, ne laissant sur son passage qu'une seule victoire en 22 GP disputés, à Singapour, et remportant aisément les deux titres mondiaux. Et quand bien même l'écurie autrichienne a stoppé tôt le développement d'une RB19 clairement supérieure à la concurrence, l'avantage était toujours criant en fin de saison.

Toutefois, alors que certaines écuries prévoient des changements fondamentaux pour leur monoplace durant l'hiver, à l'image de Mercedes et Ferrari, Red Bull estime que totalement se reposer sur le concept 2023 serait un risque. Aussi, même si à Milton Keynes la révolution n'est pas à l'ordre du jour quant au design de la future RB20, Paul Monaghan, l'ingénieur en chef de l'équipe, insiste sur la nécessité de ne pas se reposer sur ses lauriers pour continuer de maintenir les rivaux à distance.

"Nous aurions tort de nous contenter de laisser les choses en l'état, car nos adversaires se rapprochent de plus en plus", a-t-il déclaré. "Mais les règles sont assez strictes par rapport à ce que nous avons connu les années précédentes et avec les générations précédentes de voitures, où nous pouvions faire un peu plus et bouger les choses."

"Cela ne vous surprendrait peut-être pas si je disais que [la voiture 2024] sera une évolution de la voiture actuelle, car il serait un peu stupide de jeter ce concept aux oubliettes. Mais nous devons également progresser. Nous devons trouver du temps au tour. La concurrence est sur notre dos et s'ils franchissent un cap, nous ferions mieux d'en franchir un plus grand encore."

La RB20 s'appuiera sur les bases posées par la RB19.

"Mais elle [la RB20] reprend une grande partie des leçons et des avantages de la voiture actuelle, et à partir de Bahreïn l'année prochaine, nous verrons si nous avons fait du bon travail."

Dans sa quête d'excellence, l'écurie Red Bull pourra disposer de plus de temps en soufflerie qu'à l'hiver dernier puisque la sanction pour le dépassement du plafond budgétaire 2021, qui abaissait de 10% la quantité de tests aérodynamiques disponibles (soufflerie et CFD) pendant 12 mois, est désormais derrière elle.

Monaghan insiste cependant sur l'idée, déjà développée par d'autres responsables de l'équipe, que cette pénalité a obligé Red Bull à être très efficace dans sa manière de travailler, et que les enseignements tirés de ces restrictions vont être employés même en disposant d'opportunités supplémentaires. "Cela nous a obligés à réexaminer l'efficacité avec laquelle nous effectuons les tests dans l'environnement de la soufflerie et dans le cadre de la CFD."

"Et s'il y a des restrictions pour tout le monde, tout le monde veut de l'efficacité, ce qui nous a amenés à apporter quelques petites améliorations. Je ne pense pas qu'elles seront révolutionnaires, mais toutes ces améliorations nous seront utiles car, à mesure que nous disposons de quelques bribes d'essais supplémentaires, nous les utilisons plus efficacement."

Avec Jonathan Noble