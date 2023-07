Red Bull ne va plus développer la RB19

Avec 142 points d'avance pour Max Verstappen sur Fernando Alonso au troisième rang et 229 longueurs de marge sur Mercedes chez les constructeurs, il semble déjà inévitable que Red Bull remporte les deux titres mondiaux en 2023, l'écurie étant invaincue depuis le début de la saison.

La question de la répartition des ressources entre la monoplace actuelle et la suivante se pose comme dans toutes les autres structures, mais encore plus chez Red Bull en raison de la règle de handicap aéro, qui entrave le développement des écuries proportionnellement à leur succès. Tandis qu'AlphaTauri, en fond de classement, a droit à 46 runs en soufflerie par semaine, l'écurie en tête du championnat n'en a que 28… et en raison de la sanction infligée à Red Bull pour avoir dépassé le plafond budgétaire 2021, ce chiffre est réduit de 10% supplémentaires pour atteindre 25.

Les évolutions apportées au Grand Prix de Hongrie ont en tout cas donné satisfaction. Quant à la suite cependant, en dehors de quelques pièces spécifiques à des circuits atypiques comme Spa-Francorchamps, Monza ou encore Singapour – dont le développement est déjà bien engagé – Red Bull va concentrer ses ressources sur sa monoplace 2024, qui devrait être baptisée RB20.

"[Les évolutions] ont fait ce qu'elles étaient censées faire. De ce point de vue, c'est tout bon", commente le directeur d'équipe Christian Horner. "Maintenant, avec le handicap que nous avons, il faut vraiment que nous nous donnions la priorité à l'an prochain, car nous avons nettement moins de temps en soufflerie que nos concurrents, et nous devons être très sélectifs dans la manière dont nous l'utilisons."

Horner ne manque pas de souligner l'impact du handicap aéro, notamment par rapport à une écurie de McLaren qui vient de se propulser aux avant-postes mais aura droit à 38 runs hebdomadaires en soufflerie jusqu'à la fin de l'année, en vertu de sa sixième place au championnat des constructeurs fin juin, lorsque la situation est réglementairement réévaluée.

"Nous avons cette pénalité [de 10%] jusqu'en octobre ; particulièrement au niveau du nombre d'utilisations hebdomadaires [de la soufflerie], nous sommes nettement en deçà de la deuxième et troisième place [dans le classement de handicap aéro]. Et nous en avons largement moins que les équipes qui sont quatrième ou cinquième. Et si l'on compare le nombre de runs que peut faire McLaren en soufflerie par rapport à nous, la différence est absolument énorme. Alors bien sûr, il nous faut être très, très sélectifs dans l'utilisation que nous en faisons", conclut Horner.

