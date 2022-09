Red Bull enfermera Verstappen dans "une bulle" à Zandvoort

Charger le lecteur audio

C'est avec une avance aux championnats pilotes et équipes on ne peut plus confortable que Red Bull aborde le Grand Prix des Pays-Bas, quinzième manche de la saison 2022. Et l'épreuve disputée sur le circuit de Zandvoort aura une saveur particulièrement spéciale pour Max Verstappen puisqu'il sera à domicile.

Contrairement à l'an passé, pour la première édition du GP des Pays-Bas depuis 36 ans dans le contexte de la lutte âpre menée face à Lewis Hamilton, Verstappen arrivera sur ses terres l'esprit léger cette année, avec 93 points d'avance sur son plus proche poursuivant. Mais Christian Horner a annoncé qu'aucun relâchement ne serait permis.

"Je pense qu'il faut maintenir la pression parce que dès qu'on ne le fait pas, on commence à faire des erreurs", a estimé le directeur de Red Bull Racing, interrogé par Motorsport.com. "Nous allons donc aborder Zandvoort avec exactement la même discipline que nous avons appliquée lors de chaque Grand Prix cette année, et il n'y aura pas d'activités supplémentaires pour Max par rapport à un week-end de Grand Prix classique."

"Bien sûr, il y aura beaucoup de bruit autour du circuit, mais nous allons essayer de le garder dans une bulle, au sein de l'équipe évidemment, et essayer de gérer les attentes. Il est évident que les attentes concernant Max vont être énormes parce qu'il revient ici en tant que Champion du monde, avec le numéro 1 sur la voiture. Nous avons vu l'atmosphère l'année dernière, je pense qu'elle ne va que s'intensifier cette année."

Désabusé par la contre-performance de Mercedes au Grand Prix de Belgique, Toto Wolff avait prédit que les deux titres allaient se jouer "en Europe", à savoir d'ici le Grand Prix d'Italie, bien que les adversaires de Verstappen soient assurés de rester dans la course jusqu'au Grand Prix de Singapour minimum.

Verstappen compte aujourd'hui 93 points d'avance sur Sergio Pérez et 98 sur Charles Leclerc, soit près du total de quatre victoires (100 points) à huit courses de la fin de saison. Mais Horner refuse de sortir le champagne avant l'heure.

"En ce qui concerne les classements généraux, ils ont évidemment bonne mine", a-t-il reconnu. "Mais les choses peuvent changer très, très rapidement. Nous l'avons vu, je crois que nous avions 46 points de retard lorsque nous avons quitté l'Australie, et en quelques courses nous avons réussi à inverser la tendance."

Avec Adam Cooper et Jonathan Noble