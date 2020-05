Recruter Vettel "est un non-sujet" pour Red Bull

L'annonce fracassante de Sebastian Vettel et Ferrari mardi n'a rien changé pour Red Bull Racing : le quadruple Champion du monde est désormais sur le marché pour 2021, mais il ne constitue pas une cible pour son ancienne écurie. Helmut Marko avait déjà fait connaître la position de l'équipe autrichienne dernièrement, celle-ci n'a pas évolué à la lumière des derniers événements. Si Mercedes a réagi par la voix de Toto Wolff en prenant soin de ne fermer aucune porte, affirmant ne pas pouvoir "ignorer" la situation, la vision de Red Bull demeure inflexible.

"Mon propos était de dire qu'il n'y aurait pas deux adversaires chez Red Bull Racing. Nous ne voulons pas nous le permettre financièrement. Et nous ne pouvons pas nous le permettre non plus", insiste Helmut Marko à Motorsport.com en rebondissant sur ses déclarations du mois de février. À l'époque, il estimait notamment que Vettel était pris "dans le piège des transferts".

Sur la problématique financière, le consultant spécial de Red Bull se montre catégorique. Sebastian Vettel affirme que son choix de ne pas prolonger son contrat chez Ferrari n'est pas lié à une question d'argent. "L'aspect financier n'a joué aucun rôle dans cette décision commune", dit-il. Néanmoins ses émoluments seraient encore trop conséquents, y compris pour une équipe comme celle de Milton Keynes, qui a par ailleurs déjà scellé un contrat lucratif et à long terme avec Max Verstappen. "Les montants que lui ont offerts Ferrari et ce que gagne Albon sont à des années-lumière l'un de l'autre", assure l'Autrichien.

Ce dernier admet que le cordon n'a jamais été totalement coupé avec Vettel, qui a décroché quatre titres mondiaux chez Red Bull entre 2010 et 2013. "Nous sommes toujours en contact", précise-t-il avant de faire savoir que l'Allemand avait déjà été mis au parfum de la situation chez son ancien employeur : "Il a été informé que pour le moment, la situation était établie avec Max comme pilote numéro 1. Nous ne pouvons et ne voulons pas nous permettre d'avoir deux vedettes. C'est actuellement un non-sujet pour nous."

