Red Bull en violet pour une livrée spéciale intégrale à Las Vegas !

Red Bull est la quatrième écurie du plateau à lever le voile sur une livrée spéciale pour le Grand Prix de Las Vegas, qui ne manquera décidemment pas de couleur pour son retour au calendrier de la Formule 1 ce week-end !

Après Ferrari, Alpine et Williams, les Champions du monde en titre se parent eux aussi d'une robe particulière. Cette fois-ci, c'était attendu puisque cela s'inscrit dans le cadre de l'opération Make Your Mark qui avait été annoncée dès la présentation de la RB19 outre-Atlantique en début d'année : arborer une livrée spéciale, dessinée par un fan, lors de chacune des trois manches disputées sur le sol américain.

Red Bull a conservé le même principe à Miami et à Austin, avec une zone spécifiquement définie sur sa monoplace et dédiée à l'artiste sélectionné parmi toutes les propositions, mais cette fois-ci l'écurie autrichienne va plus loin pour Las Vegas en faisant virer l'intégralité de sa livrée au violet ! Paradoxalement, et sans lien volontaire, la couleur rappellera sans doute à certains le sponsoring d'Infiniti il y a une dizaine d'années.

C'est le design proposé par la Britannique Lindsay Palmer qui a été retenu. Outre le violet d'ensemble, la livrée arbore les néons qui font la renommée de Las Vegas, mais également des symboles emblématiques comme les cartes à jouer ou les jetons de poker. L'écurie a également doté la RB19 de flasques de roues spéciales, en partenariat avec l'un de ses sponsors.

"C'est génial de terminer notre campagne "Make Your Mark" avec ce troisième concours de la saison ici, dans le Nevada, pour le premier Grand Prix de Las Vegas", se réjouit Christian Horner, directeur de Red Bull. "C'est une façon unique d'amener les fans au cœur de l'équipe, en leur donnant la possibilité de concevoir et de voter pour notre livrée de Las Vegas par l'intermédiaire de notre programme de fidélisation gratuit, The Paddock."

"Nous avons dévoilé une livrée conçue par les fans lors de chaque course américaine cette année et chaque dessin a vraiment été à la hauteur ; c'était vraiment compliqué de choisir un gagnant. Félicitations à Lindsay, qui a vraiment apporté le côté emblématique de Vegas à son design, en capturant à la fois l'énergie et l'excitation de la ville et de l'équipe. J'ai hâte de voir la voiture rouler dans les rues de Las Vegas."