Alpine F1 avec une livrée spéciale au GP de Las Vegas

Le retour de Las Vegas au calendrier de la Formule 1 est l'un des événements de cette fin de saison, dont le suspense autour des enjeux sportifs les plus importants a déjà été depuis longtemps remisé au placard. Si la troisième épreuve américaine a déjà beaucoup fait parler, que ce soit positivement (avec l'engouement qu'elle suscite et le cadre qu'elle propose) ou négativement (avec les critiques portant sur le tracé ou encore les conditions météo attendues), elle a au moins le mérite d'être une distraction en plus d'apporter un renouveau que la piste peine parfois à produire.

Et bien entendu, alors que les yeux curieux vont être rivés sur l'étincelant circuit urbain en cette fin de semaine, les écuries et les pilotes ne vont pas manquer de célébrer ce retour ultra médiatisé dans la "cité du vice". L'on sait déjà, puisque l'écurie l'avait annoncé dès la présentation de la RB19, que Red Bull disposera d'une livrée spéciale choisie dans le cadre d'un concours qui portait sur les trois manches se disputant sur le territoire des États-Unis.

Ferrari a pour sa part dévoilé une décoration avec des touches de blanc, rappelant notamment l'époque où la Scuderia a déjà roulé à Vegas, au début des années 1980, quand l'épreuve se disputait sur le parking du Caesars Palace.

Ce lundi, c'est Alpine qui a présenté une livrée remaniée pour l'avant-dernier Grand Prix de la campagne 2023. Cette décoration reprend les couleurs et l'arrangement habituels arborés par l'A523 tout en y injectant des formes "camouflage" dans un mélange de peinture brillante et mate. Ces modifications s'inscrivent dans le cadre d'une collaboration avec Palace (marque britannique spécialisée dans le skateboard et les vêtements) et Kappa (marque italienne de mode), et elles s'accompagneront de combinaisons spéciales pour les pilotes et de tenues accordées pour les membres de l'équipe.

L'Alpine A523 avec la livrée pour Las Vegas.

Il est à noter que pour ce grand retour de la discipline reine à Las Vegas, la course aura exceptionnellement lieu le samedi soir à 22h00, heure locale, même si en France cela voudra dire qu'elle se déroulera au petit matin dimanche (7h00).

Par ailleurs, de nombreux casques spéciaux sont attendus pour les pilotes, à l'image de celui dévoilé par le pilote Red Bull et triple Champion du monde en titre Max Verstappen.