Williams dévoile sa livrée spéciale pour Las Vegas

Après Ferrari et Alpine, c'est au tour de Williams de présenter une livrée spéciale pour le grand retour de la Formule 1 à Las Vegas, ce week-end. L'écurie de Grove a elle aussi fait le choix de célébrer l'occasion, très attendue, en parant sa monoplace de nouvelles couleurs sur la partie arrière.

Cette livrée s'inspire des images les plus célèbres de la capitale du divertissement, reprenant notamment l'enseigne "Welcome to Fabulous Las Vegas" et les lumières qui feront briller l'épreuve pour ce Grand Prix nocturne. La monoplace se pare également du nom de l'écurie inscrit à la manière de l'emblématique Neon Boneyard, et les couleurs spéciales se prolongent jusque sur les extrémités de l'aileron arrière.

Williams met également à l'honneur ce qui sera la troisième course à domicile de son pilote américain Logan Sargeant, après le Grand Prix de Miami au mois de mai et le Grand Prix des États-Unis à Austin le mois dernier.

Une livrée spéciale est attendue dans les heures qui viennent chez Red Bull, qui a confié cette année à des fans l'habillage d'une partie de sa RB19 pour les épreuves disputée aux États-Unis.

Plusieurs pilotes ont par ailleurs déjà présenté des casques spéciaux, et d'autres vont continuer de fleurir d'ici les premiers essais, prévus dans la nuit de jeudi à vendredi à Las Vegas.

Il est à noter que pour ce grand retour de la discipline reine à Las Vegas, la course aura exceptionnellement lieu le samedi soir à 22h00, heure locale, même si en France cela voudra dire qu'elle se déroulera au petit matin dimanche (7h00).