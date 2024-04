Les relais à vide contribuent à l'inconstance de Mercedes selon Russell

Dimanche, George Russell s'élancera sur la cinquième ligne de la grille de départ du Grand Prix du Japon 2024. Lors de la séance de qualifications à Suzuka, le Britannique n'a pas su faire mieux que le 9e temps, à 8 dixièmes de la pole position. Une erreur dans le dernier secteur à fait tout perdre au pilote Mercedes, qui s'attendait, au moins, à une entrée dans le top 5.

"Avant la séance, on avait prévu qu'il y aurait environ un dixième entre nous, Ferrari , McLaren et Aston Martin", a déclaré Russell. "Pour ce qui est du tour de qualifications, si vous le réussissez ou si vous ne le réussissez pas, cela peut faire la différence actuellement entre six positions. J'étais dans un très bon tour, avec 0"25 seconde d'avance au virage 11, et je m'attendais peut-être à terminer avec 0"4 seconde d'avance. J'ai fait une petite erreur et j'ai tout perdu. C'est un peu dommage."

Depuis le début de la saison, Mercedes rencontre toujours le même problème avec sa W15. Des débuts de week-end satisfaisants lors des séances d'essais libres, puis des performances décevantes sur un tour lancé. George Russell attribue directement cela aux défauts de vitesse de la voiture, un aspect qui se révèle en qualifications lorsque des charges de carburant plus légères changent la nature des virages qui pourraient autrement convenir à la W15.

"Nous connaissons les forces et les faiblesses de notre voiture. La faiblesse, ce sont les virages à grande vitesse", reconnaît le pilote Mercedes. "Quand vous arrivez aux qualifications, vous enlevez le carburant et les virages deviennent de plus en plus rapides. Donc naturellement, le rythme s'éloigne un peu de nous dans ces virages…"

"Nous effectuons des tests plus drastiques en ce moment pour essayer de maîtriser ces performances à grande vitesse. La voiture présente une bonne corrélation à basse vitesse et à vitesse moyenne. Mais nous sommes très loin de la vitesse élevée par rapport à ce que nous voyons à la base. Nous devons donc maîtriser cela."

"Lorsque vous arrivez aux qualifications et que le carburant est enlevé, les vitesses ne font que monter de plus en plus haut et ça nous échappe légèrement. Alors qu'en course, vous prenez probablement les virages 30 km/h plus lentement à grande vitesse, ce qui le ramène davantage à un virage à vitesse moyenne plutôt qu'à un virage à grande vitesse. Donc nous devons comprendre ça. Et c'est bien que cela ait été révélé si tôt dans la saison."

Avec les Grands Prix de Bahreïn, d'Arabie saoudite, d'Australie et du Japon ce week-end, les Mercedes ont été servies en virages rapides. Selon le pilote Britannique, les difficultés de Mercedes ont été exacerbées lors des quatre premières épreuves de la saison et il estime que moins de pistes à grande vitesse pour démarrer l'année auraient brossé un "tableau très différent" pour le constructeur allemand.

"Malheureusement, en raison de la nature de ce calendrier, nous avons eu trois circuits consécutifs qui étaient tous à grande vitesse", a-t-il déclaré. "Si nous commencions la saison à Bahreïn, Bakou et Singapour, nous parlerions probablement d'une image très différente pour nous."

Avec Matt Kew et Jonathan Noble