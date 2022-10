Ricciardo : "Douloureux, c'est un euphémisme"

Charger le lecteur audio

Qualifié 17e samedi, à quasiment six dixièmes de Lando Norris en Q1, mais parti 15e à la faveur des pénalités devant lui, Daniel Ricciardo a connu une course anonyme et loin du compte lors du Grand Prix des États-Unis, qu'il a terminé au 16e rang, ne devançant que Nicholas Latifi sur la piste.

Au sortir de l'épreuve, à la veille de laquelle il s'était fait remarquer jeudi en arrivant tout sourire dans le paddock à cheval et habillé d'un costume en hommage au Texas et aux États-Unis, l'Australien semblait abattu. Transpirant, la mine lasse, s'il n'avait pas perdu sa spontanéité et son sourire, forcément plus crispé, il paraissait en tout cas plus que jamais impatient d'en finir avec une saison qui, désormais, ne lui apporte que trop rarement satisfaction.

"Je ne sais pas quoi dire", a-t-il lancé, désabusé. "Honnêtement, c'est 2022, c'est une année où je suis tellement loin du rythme que je ne peux pas m'appuyer dessus, je ne peux pas attaquer, je ne peux pas réaliser les temps qu'il faut."

"L'inconstance des temps au tour montre aussi que ça peut vraiment être pénible, mais qu'il y ait à nouveau un si grand écart, ça reste toujours un mystère. J'aime le Texas, j'aime Austin, mais la course elle-même n'était pas agréable pour moi."

"Quand vous pensez que ça ne peut pas être pire, ça l'est", a-t-il ajouté. "Je ne sais pas comment je peux continuer à continuer (sic) parce que c'est... [Dire que c'est] douloureux est un euphémisme."

Plus tard, il a déclaré : "Je savais dès le début de la course que ça allait être délicat. Malheureusement, nous n'avions tout simplement pas d'adhérence. Je ne pouvais pas vraiment pousser la voiture comme je voyais les autres autour de moi le faire, donc c'était juste galère."

"Nous allons garder la tête haute et essayer de trouver des solutions. Évidemment, des jours comme celui-ci sont assez douloureux à gérer et à comprendre car nous avons fait beaucoup d'efforts mais n'avons pas été récompensés. Nous allons continuer."

L'éclaircie pluvieuse de Singapour (cinquième) n'a donc été qu'une parenthèse dans une série de résultats très en deçà des attentes et des performances affichées par Norris, quand bien même il est clair depuis longtemps que l'alliance entre McLaren et Ricciardo est un échec, qui a d'ailleurs précipité la fin prématurée de leur collaboration et l'arrivée pour 2023 d'Oscar Piastri.

