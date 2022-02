Ricciardo espère le retour des dépassements osés en 2022

Charger le lecteur audio

Ces dernières saisons, notamment lorsqu'il évoluait encore chez Red Bull, Daniel Ricciardo s'est forgé une excellente réputation sur le thème des dépassements grâce à une série de manœuvres audacieuses avec des freinages très tardifs. Toutefois, les dépassements fous de Ricciardo ont peu à peu disparu du paysage lorsque le championnat est passé à des voitures plus chargées aérodynamiquement, en 2017.

Devenues plus rapides, les monoplaces se sont également mis à générer davantage d'"air sale", un terme désignant les turbulences aéro empêchant les pilotes de se suivre de près en piste. En quête d'une solution à ce problème, la F1 a élaboré un nouveau Règlement Technique, appliqué cette année, avec un retour de l'effet de sol pour réduire les turbulences, et donc pour favoriser les dépassements. De quoi permettre à Ricciardo et aux autres pilotes de la grille de revenir à des manœuvres plus audacieuses ?

"Dans les années passées, j'ai réalisé quelques dépassements mais je n'ai jamais été le gars qui faisait le meilleur dépassement 20 fois par an", a tempéré l'Australien. "C'est un peu dû aux voitures de l'époque, elles étaient très rapides, on freinait très tard et il était très dur de se rapprocher d'une autre voiture, il était donc difficile de dépasser."

"Donc si [les nouvelles règles] nous permettent d'être plus proches et d'avoir une zone de freinage un peu plus longue, j'espère que nous devrons freiner un peu plus tôt et que nous pourrons travailler avec un peu plus de distance. Je pense que cela favorisera non seulement les dépassements mais aussi les chances de retour du grand D.R.I.C.C. !"

Cette année, Ricciardo prend part à sa deuxième saison avec McLaren. L'Australien continuera de faire équipe avec Lando Norris, qui a récemment prolongé avec McLaren jusqu'à fin 2025. Cet accord à long terme est en fait assez commun pour les jeunes pilotes d'aujourd'hui, puisque Max Verstappen et Charles Leclerc ont fait de même chez Red Bull et chez Ferrari, respectivement.

Au sujet de cette extension de contrat, Ricciardo a indiqué que du haut de ses 32 ans, il était "à un différent moment de [sa] carrière" et a estimé qu'une stabilité sur le long terme n'était pas "quelque chose [qu'il recherchait] désespérément ou dont [il avait] grandement besoin".

"[Norris et moi] sommes à des moments différents", a-t-il ajouté. "Mais je pense que le fait que McLaren prolonge le contrat avec Lando est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe mais aussi pour Lando. Non seulement ses performances l'an dernier étaient bonnes, et il est en route pour continuer à s'améliorer, mais je sais aussi qu'il aime l'équipe et qu'il veut y rester."

"C'est aussi le plus important, vous devez être dans un environnement où vous êtes heureux. Il y a maintenant un engagement à long terme des deux côtés, c'est quelque chose de très fort, surtout pour un jeune pilote. Je pense que c'est une bonne décision, je suis content de voir ça, sans aucun doute."