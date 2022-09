Ricciardo ne ferme pas la porte à une année sabbatique

Charger le lecteur audio

Le jeu des chaises musicales pour la saison 2023 est bientôt fini. Tout a débuté cet été avec l'annonce de la retraite de Sebastian Vettel, ce qui a fini par se traduire en départ de Daniel Ricciardo un an avant la fin de son contrat avec McLaren. L'Australien, qui n'a jamais réussi à reproduire ses performances d'antan à Woking, est pour l'heure sans volant, et il ne semble pas que les places encore disponibles lui soient réservées.

Ricciardo a ainsi expliqué dans l'émission radio australienne Fitzy and Wippa que ses options pour l'année prochaine étaient encore à l'étude mais qu'il ne refuserait pas un congé sabbatique s'il lui permettait de se dégoter un meilleur volant pour la saison 2024.

"Quand je dis que je ne sais pas, [c'est parce que] je n'ai pas encore de contrat pour l'année prochaine", a-t-il rappelé. "Est-ce que ça pourrait encore se faire ? Ça pourrait, je ne suis pas trop pris par l'année prochaine. Bien sûr que je veux courir et être sur la grille mais je ne considère pas l'an prochain comme un tout ou rien. Il est évident que je veux être au courant et observer [ce qui se passera] en 2024. Moi et mon [management], nous sommes en train de voir si cela veut dire faire un pas en arrière pour ensuite faire deux pas en avant. Donc ça pourrait être une année d'absence."

Les seuls baquets actuellement vacants pour 2023 se trouvent chez Alpine, Haas et Williams. Si Antonio Giovinazzi et Nico Hülkenberg semblent être sur la shortlist de Günther Steiner, Alpine porterait son attention sur Pierre Gasly, lié à AlphaTauri pour 2023 mais dans la possibilité de quitter le giron Red Bull si un remplaçant lui était trouvé.

Après avoir essayé d'obtenir une dérogation pour la Super Licence de Colton Herta, ce que la FIA a refusé, l'équipe italienne s'intéresserait désormais à Nyck de Vries. Mais le Néerlandais est très demandé, puisque Williams a été pleinement satisfait de sa pige au Grand Prix d'Italie et qu'Alpine l'a fait rouler dans sa F1 de 2021 en essais privés il y a peu.