Ricciardo nuance son rêve de titre : "Ça ne va pas me changer la vie"

À 34 ans, Daniel Ricciardo sait que l'essentiel de sa carrière en Formule 1 est derrière lui. L'octuple vainqueur en Grand Prix a eu une nouvelle chance après son passage catastrophique chez McLaren, en étant titularisé chez AlphaTauri à la mi-saison 2023, et il rêve désormais d'un retour chez Red Bull Racing. Cependant, ce pilote jadis considéré comme l'un des meilleurs du plateau semble être plus loin que jamais de son rêve de titre mondial.

Ce rêve, il en a fait le deuil, d'une certaine manière. Ricciardo continue d'espérer et même de croire au titre, mais n'en fait pas un facteur indispensable à sa vie. "J'espère être un meilleur pilote. C'est là-dessus que je travaille", confie-t-il dans le podcast Beyond The Grid. "Est-ce que je veux encore être Champion du monde ? Oui. Est-ce mon rêve depuis que je suis gamin ? Oui. Mais peut-être que c'est juste que j'ai vu Max [Verstappen], ou d'autres, se réveiller le matin en restant la même personne, ce qui enlève un petit peu de pression. Ça ne va pas me changer en tant qu'être humain. Par conséquent, ça ne va pas me changer la vie."

"Certes, cela présente de nouvelles opportunités si l'on réalise un tel exploit, mais je sais que ma mère et mon père vont me regarder de la même manière, que je sois Champion du monde ou pas. C'est une question de perspective. J'en ai encore envie, et je continue de croire au fond de moi que j'en suis capable, mais ça ne va vraiment pas changer le cours de ma vie."

Dès que son retour chez AlphaTauri a été annoncé, Daniel Ricciardo n'a pas caché que son objectif était de chiper le baquet de Sergio Pérez chez Red Bull Racing en 2025, afin de renouer avec l'écurie au sein de laquelle il a connu ses plus grands succès.

"Je ne vais pas fixer de date – ni de jour, ni d'année", tempère le vétéran. "Faire mon retour, revenir dans la famille Red Bull, faire le test en juillet, travailler à nouveau avec Simon [Rennie, son ingénieur de course de 2014 à 2018, ndlr], toutes ces choses-là, c'est vraiment le rêve. Franchement, finir ma carrière en tant que pilote Red Bull serait parfait. Non pas que je pense à la fin, mais si j'y retourne, je m'assurerai certainement d'y finir ma carrière."