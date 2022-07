Ricciardo : Je ne vais pas quitter McLaren ou la F1 fin 2022

Charger le lecteur audio

Depuis son arrivée chez McLaren l'année dernière, Ricciardo a eu du mal à s'adapter aux machines de l'équipe de Woking. À l'exception d'une victoire au Grand Prix d'Italie 2021, l'Australien n'a pas réussi à égaler son coéquipier Lando Norris, que ce soit en qualifications ou en course, ce qui a alimenté les rumeurs sur le futur du pilote de 33 ans.

Il a notamment été question de la rupture de son contrat McLaren, qui court jusqu'à fin 2023. Toutefois Ricciardo a pris la parole sur les réseaux sociaux ce mercredi pour mettre fin aux spéculations.

"Il y a eu beaucoup de rumeurs sur mon futur en Formule 1 mais je veux que vous l'entendiez de ma bouche", a-t-il expliqué sur Instagram et Twitter. "Je me suis engagé avec McLaren jusqu'à la fin de l'année prochaine et je ne vais pas quitter [la Formule 1]. Ça n'a pas toujours été facile mais qui veut que ce soit facile ? Je travaille d'arrache-pied avec l'équipe pour apporter des améliorations et remettre la voiture à l'avant [de la grille], là où elle doit être. Plus que jamais, je le veux toujours. On se voit au Castellet."

Le message de Ricciardo fait suite au premier test en F1 de Colton Herta, qui a pris le volant d'une McLaren MCL35M à Portimão, et à l'annonce de la signature par la marque britannique du Champion en titre d'IndyCar, Álex Palou. L'on ne sait pas encore dans quelle catégorie roulera l'Espagnol l'an prochain, McLaren alignant des équipes en F1, IndyCar, Formule E et Extreme E, mais précisons néanmoins que sa couronne acquise outre-Atlantique en 2021 lui offre suffisamment de points pour prétendre à la Super Licence F1.

Avec Herta et Palou, McLaren étoffe son vivier de jeunes pilotes, et les deux pilotes ont en ligne de mire un passage en Formule 1. À noter que le mois dernier, McLaren a acté la venue d'Alexander Rossi, ancien pilote Marussia en F1 et vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis 2016, pour renforcer sa structure d'IndyCar, qui sera composée de trois voitures.