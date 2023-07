Ricciardo a "de la peine" pour De Vries et l'invite à persévérer

La grille 2023 du Championnat du monde de Formule 1 change pour le Grand Prix de Hongrie puisque Nyck de Vries a cédé sa place à Daniel Ricciardo. Le pilote néerlandais, en grande difficulté chez AlphaTauri depuis le début de la saison, a finalement perdu la confiance de ses employeurs.

Dans l'histoire récente de la structure italienne, des pilotes comme Daniil Kvyat ou Yuki Tsunoda ont pourtant bénéficié d'une patience prolongée de Red Bull, qui gère les pilotes, malgré des passages à vide. Le sort réservé à De Vries suscite donc la compassion de Ricciardo.

"Bien sûr que l'on compatit avec les autres pilotes. Nous consacrons toute notre vie [à être en F1]. J'ai donc de la peine pour Nyck", a affirmé l'Australien.

Cependant, Ricciardo a estimé que De Vries avait les capacités nécessaires, compte tenu de son palmarès dans d'autres championnats (un titre en Formule 2 et un autre en Formule E) et de sa maturité, pour rebondir et retrouver rapidement la catégorie reine.

"Je sais qu'il n'est pas particulièrement expérimenté en F1, mais en course automobile, il l'est", a indiqué le #3. "Il est en fin de vingtaine, je pense donc qu'il est suffisamment mûr pour comprendre ce sport. S'il veut toujours [être pilote de F1], il peut se relever et réaliser son objectif."

Pour appuyer son propos, Ricciardo s'est lui-même pris pour exemple. L'an passé, alors que ses performances étaient au plus bas chez McLaren, les deux parties se sont séparées avant que le contrat du pilote n'arrive à son terme. Parti pour prendre une année sabbatique, Ricciardo a finalement retrouvé l'appétit pour la F1 à peine quelques mois plus tard.

"Il y a un an, je n'étais pas sûr de piloter à nouveau une F1 et un an plus tard, me voilà", a-t-il ajouté. "Il peut donc se passer des choses. Bien sûr, s'il le veut toujours, il faut qu'il garde le moral. C'est comme tout dans la vie, on tombe mais ce qui compte, c'est la façon dont on se relève. Je lui souhaite bonne chance. Si je le revois un jour sur la grille de départ, j'en serai heureux."