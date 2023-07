Comment Ricciardo a fini par retrouver le vrai Daniel

Huit mois après l'au revoir du Grand Prix d'Abu Dhabi 2022, le dernier qu'il disputait avec McLaren, Daniel Ricciardo va retrouver la Formule 1 en territoire connu puisqu'il va occuper le baquet de l'écurie AlphaTauri, structure avec laquelle il a couru en 2012 et 2013 quand elle s'appelait Toro Rosso.

Le remplaçant de Nyck de Vries n'aura pas été absent très longtemps, mais semble revenir de loin tant la fin de saison 2022 l'avait vu traîner sa misère d'une épreuve à l'autre au volant d'une monoplace dont il peinait à prendre la mesure.

Évoquant, plus tôt dans l'année, le retour au bercail de l'Australien, qui avait trouvé refuge comme troisième pilote chez Red Bull Racing, Christian Horner avait ainsi déclaré ne pas l'avoir pas reconnu lors de ses premières séances de simulateur.

Dans le contexte de l'annonce de son retour, Ricciardo a toutefois expliqué qu'il avait commencé à se sentir à nouveau lui-même peu après : "Le retour chez Red Bull et l'accueil que j'ai reçu en réintégrant l'équipe m'ont un peu bouleversé, de manière positive."

"Après avoir fait quelques séances de simulateur, j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. Et ça a en quelque sorte fait revenir le 'Daniel normal', à savoir que je suis retombé amoureux [de la F1] et que j'étais prêt à y retourner."

Dans ce processus, une visite au Super Bowl et quelques apparitions lors de Grands Prix du début de campagne 2023 ont définitivement ravivé la flamme : "C'est probablement au moment où je me suis rendu au Super Bowl, en me retrouvant dans un environnement compétitif, que j'ai commencé à retrouver certaines de ces sensations."

"Et je me suis dit que ces sensations n'avaient pas encore disparu, que j'adorerais être sous les projecteurs et être en compétition à ce moment-là. C'est là que tout a commencé à basculer. Je n'avais pas la bave aux lèvres à Melbourne, mais ça commençait à faire son chemin. À Monaco, je regardais les qualifications, qui étaient très spectaculaires. C'est là que j'ai vraiment commencé à me dire : 'Ah, ce serait vraiment sympa d'être dans une voiture ici'."

