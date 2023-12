Ron Dennis anobli par le roi d'Angleterre, Christian Horner promu

Désormais, ce sera Sir Ron Dennis ! Ancien patron emblématique de l'écurie McLaren, le Britannique figure sur la liste des personnalités anoblies par le roi Charles III d'Angleterre pour la nouvelle année. À 76 ans, celui qui a dirigé McLaren pendant plus de 30 ans est distingué pour ses services rendus à l'industrie et aux œuvres caritatives outre-Manche.

Depuis qu'il a quitté McLaren en 2017, Ron Dennis s'est complètement retiré du monde de la Formule 1 pour se consacrer à d'autres activités, ce qui l'a notamment amené à travailler pour le gouvernement britannique. Il est aujourd'hui président et fondateur de Podium Analytics, et président de l'association Tommy's.

Ron Dennis avait déjà été distingué par le passé lorsqu'il avait été fait commandeur de l'Empire britannique (CBE). Un rang auquel a quant à lui été élevé Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, dix ans après avoir été fait officier de l'Empire britannique (OBE). Alors qu'il a fêté le mois dernier ses 50 ans, il est à la tête de la structure depuis sa création en 2005.

Christian Horner est élevé au rang de commandeur.

Aux commandes d'une écurie Red Bull qui a tout écrasé sur son passage en 2023, Christian Horner est récompensé pour ses succès mais également pour sa contribution plus large au sport automobile, à l'industrie et à l'économie britanniques.

Cette année, l'écurie de Milton Keynes a remporté 21 des 22 Grands Prix disputés, et décroché les deux titres mondiaux, dont celui des pilotes avec Max Verstappen. C'est également la première fois dans l'histoire de l'équipe qu'elle signe le doublé au championnat pilotes, puisque Sergio Pérez a terminé vice-champion.

"Il y a dix ans, j'ai reçu une distinction inattendue, l'OBE, et je suis extrêmement reconnaissant et profondément honoré de recevoir cette deuxième distinction, le CBE", a réagi Christian Horner. "C'est un immense privilège de diriger et de travailler avec une équipe aussi phénoménale qu'Oracle Red Bull Racing, mais aussi de travailler dans un secteur qui contribue autant à l'économie britannique. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli avec Red Bull en Formule 1, et plus largement dans le domaine de la haute technologie. Je suis très honoré de voir ces efforts être reconnus."