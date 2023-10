Rosberg : Russell ne doit pas être "le gentil" face à Hamilton

Après plusieurs incidents entre les pilotes Mercedes, Nico Rosberg veut que George Russell se montre intransigeant. Le Champion du monde 2016 sait mieux que quiconque ce que peut être une lutte fratricide au sein d'une écurie, lui dont l'amitié avec Lewis Hamilton est devenue une rivalité amère lorsqu'ils se sont disputé le titre mondial pendant trois ans.

Hamilton et Russell n'en sont pas encore là, briguant à peine les podiums, mais ils ont quand même eu maille à partir lors des deux derniers Grands Prix. Le septuple Champion du monde a tassé son coéquipier hors de la piste à Suzuka, de manière autorisée mais rude ; à Losail, il a tenté de lui faire l'extérieur au premier virage mais a trop resserré sa trajectoire et est venu l'accrocher.

"Ça commence à chauffer, car à Suzuka ils ont déjà largement dépassé la limite une fois, lorsqu'ils se sont sortis de la piste", lance Nico Rosberg dans le Sky Sports F1 Podcast. "C'est une situation très difficile pour George. Malheureusement, on ne peut pas se contenter d'être le gentil dans cette situation, il faut maintenir la pression en interne. Il faut compliquer la vie à l'équipe, malheureusement. Ça fait chier, mais sinon, l'équipe va forcément prendre le chemin le plus simple. C'est très inconfortable, car George doit être implacable – il l'est à la radio, on l'entend dire des choses comme 'Encore !'. Il essaie vraiment de se défendre."

Nico Rosberg et Lewis Hamilton ont eux aussi connu des accrochages lorsqu'ils faisaient équipe chez Mercedes

Compte tenu du dernier incident, Russell pourrait cependant prendre l'ascendant psychologique au sein de l'écurie, estime Rosberg : "Au Qatar, c'était bien pour George, car Lewis a reconnu [ses torts]. À cet égard, c'était une grande victoire pour George, notamment en interne, ce qui est très rare : à mon époque, Lewis n'était jamais responsable à 100%, alors il n'a jamais eu à le reconnaître ainsi. C'est très, très rare que Lewis soit responsable à 100%, ça n'arrive jamais d'habitude. C'est à surveiller. Il commence à y avoir une bataille et une dynamique intéressantes."

Rappelons que Hamilton et Russell sont troisième et huitième du championnat des pilotes avec 194 et 132 points respectivement, le jeune loup étant déçu de son manque de réussite cette saison.