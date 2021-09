Ross Brawn juge Pierre Gasly "trop bon" pour AlphaTauri

Pierre Gasly a impressionné depuis ses 12 courses difficiles chez Red Bull en 2019. De retour chez Toro Rosso, le Français a conquis son premier podium dans des conditions pluvieuses quelques semaines plus tard, avant un premier succès il y a un an, au GP d'Italie, dans une équipe renommée AlphaTauri. Gasly a continué à briller cette année avec un podium à Bakou et une quatrième place dimanche dernier, faisant de lui le meilleur pilote derrière les représentants des top teams à Zandvoort.

Ross Brawn salue la façon dont le Normand a donné un second souffle à sa carrière depuis deux ans : "Le fan club de Pierre en F1 grandit et je m'en considère membre", explique le directeur sportif de la F1 dans sa chronique sur le site officiel du championnat. "C'est fantastique qu'il se soit relancé après un moment difficile, après avoir perdu sa place dans l'équipe principale de Red Bull, pour remporter sa première course et être aussi constant et fort que ça, avec une voiture qui n'est pas aussi bonne que celle de l'équipe principale. Il faut vraiment le féliciter d'avoir su rester concentré."

AlphaTauri a confirmé la présence de Pierre Gasly et Yuki Tsunoda en 2022, ce qui était attendu après la prolongation de Sergio Pérez chez Red Bull et sans pilote semblant prêt pour la F1 dans le Junior Team de la boisson autrichienne. Gasly est dans une certaine impasse dans la filière Red Bull, son retour dans l'équipe de Milton Keynes apparaissant peu probable après l'échec de 2019, mais Brawn estime qu'il mérite mieux qu'une AlphaTauri et que son avenir passera peut-être par un changement d'univers.

"Quelque chose se passera pour lui", prédit l'Anglais. "Il ne pourra pas rester dans la famille si l'opportunité de retrouver l'équipe Red Bull ne se présente pas. Je pense qu'il est trop bon pour ça. Je pense qu'une opportunité se présentera à un moment donné. Il fait un travail exceptionnel."

Et pour l'ancien directeur technique et patron d'équipe, un retour chez Red Bull ne serait pas la meilleure option pour Gasly face à un Max Verstappen habitué à dominer largement ses coéquipiers depuis le départ de Daniel Ricciardo. "On peut voir que personne ne peut partager l'équipe avec Max", estime Brawn. "Il y a une accumulation. J'ai vu ça avec Michael Schumacher et ses coéquipiers."

"La différence entre deux pilotes d'une même équipe peut être minime, mais pour une raison ou une autre, elle est amplifiée par la frustration de ne jamais pouvoir combler l'écart avec ces pilotes vraiment exceptionnels. On finit par en faire trop ou par surcompenser, et ça vous nuit. On l'a vu avec Pierre et Alex Albon, et on le voit avec Sergio. Max est tout simplement exceptionnel et c'est dur de se mesurer à lui dans la même équipe."