Les rumeurs sur Pérez ne sont "que du bruit extérieur" pour Red Bull

Soutien indéfectible de Sergio Pérez dans la tempête, Christian Horner ne cesse de rappeler que le pilote mexicain, sous contrat pour encore une année, sera bel et bien dans le baquet Red Bull en 2024 pour être une quatrième année consécutive le coéquipier de Max Verstappen. Absent du podium depuis Monza, celui que l'on a maintes fois dit menacé a repris du poil de la bête à Interlagos et, même s'il a échoué au pied de la boîte au terme d'un rude combat face à Fernando Alonso, il a creusé l'écart avec Lewis Hamilton dans le match pour la deuxième place au championnat.

Ce retour aux fondamentaux a été salué par Red Bull, alors que Christian Horner n'a que peu de doute quant aux effets inévitablement négatifs et directs des rumeurs sur les résultats de son pilote. Des spéculations qui n'ont, l'assure-t-il, aucune incidence sur les choix de l'écurie, "parce que ce n'est que du bruit extérieur, en interne tout est toujours clair". En revanche, elles ont pu affecter l'intéressé.

"Je n'en doute pas", confirme le directeur de l'équipe. "Mais je pense que l'on a vu chez lui que l'une de ses forces, c'est qu'il a le cuir épais. Plusieurs fois il s'est relevé, souvent, et j'espère que ce sera encore le cas."

Bien qu'il ait confirmé Sergio Pérez pour 2024 à plusieurs reprises ces dernières semaines, Christian Horner a parfois utilisé un langage qui, dans un tel contexte, n'a pas toujours gommé tous les doutes. Interrogé par Motorsport.com sur "l'intention" de Red Bull de garder le pilote mexicain l'an prochain, le patron de la structure de Milton Keynes reformule légèrement son propos.

"Je suis absolument convaincu et clair sur le fait que Checo sera notre pilote l'année prochaine", clarifie le Britannique. "Maintenant, s'il était blessé ou quelque chose comme ça, il y a des circonstances indépendantes de notre volonté. Mais le plan clair, et donc l'intention claire, c'est qu'il continue. On prévoit de continuer. On a annoncé les pilotes AlphaTauri, on a nos pilotes Red Bull. C'est ainsi que l'on a l'intention de courir en 2024."

Red Bull a officialisé fin septembre le maintien du duo formé par Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo chez AlphaTauri, tandis que le contrat de Sergio Pérez chez Red Bull court jusqu'en 2024, et celui de Max Verstappen jusqu'en 2028.