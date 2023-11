Russell et les Alpine pénalisés pour une infraction à la sortie des stands

Dans la première phase des qualifications du Grand Prix de São Paulo 2023, George Russell s'est illustré pour de mauvaises raisons. Alors que Niels Wittich, le directeur de course, avait précédemment signifié, à travers ses notes, que les pilotes étaient en droit de ralentir uniquement dans la voie de sortie des stands et le plus à gauche possible, en réponse à la situation du Grand Prix de Mexico, Russell n'a pas suivi ces consignes.

En début de Q1, le pilote Mercedes circulait en effet à faible allure mais au milieu de la voie. En conséquence, Pierre Gasly, qui était quant à lui en phase d'accélération, a été contraint de faire un écart en mordant l'herbe pour éviter l'accident.

L'incident n'a pas échappé aux commissaires et, après avoir enquêté, ils ont déterminé que Russell devait être sanctionné. Le Britannique a donc écopé d'un recul de deux places sur la grille pour le Grand Prix ce dimanche. Il passera ainsi de la sixième à la huitième place sur la grille.

Voici le verdict des commissaires : "Afin d'éviter des situations comme celles qui se sont produites au Mexique, les notes du directeur de course contenaient une clause spécifique stipulant qu'il était permis de rouler lentement à la sortie des stands pour créer un écart avant de franchir la ligne SC2. Cependant, en faisant cela, un pilote doit rester le plus à gauche possible pour permettre aux autres pilotes de passer du côté droit."

"RUS sortait des stands et se préparait pour un tour de sortie. RUS a ralenti afin de créer un écart pour un tour clair, mais n'est pas parvenu à rester complètement sur la gauche. Par conséquent, la/les voiture(s) qui le suivaient ne sont pas parvenues à dépasser comme le souhaitaient les instructions du directeur de course. Cela enfreint clairement la formulation et l'esprit des notes du directeur de course."

Mise à jour à 23h30 : Pierre Gasly et Esteban Ocon ont reçu une pénalité identique pour le même motif. Ils ont roulé lentement sans se placer complètement à gauche de la voie, et reculeront donc de deux places chacun sur la grille de départ du Grand Prix.